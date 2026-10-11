La presse catalane a poursuivi ses attaques contre le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après son absence en conférence de presse à l'issue de la victoire face à Villarreal (1-0), samedi, lors d'un match marqué par l'expulsion de Vinicius Junior, la star merengue, pour avoir tiré les cheveux de l'adversaire Nathan Salibah.

Dans un article publié par le quotidien « Sport », Sergio R. Viñas estime que le José Mourinho « conciliateur, pacifique et calme » qui semblait être arrivé au Real Madrid « a totalement disparu », moins de deux mois après le début de la saison. Neuf matches seulement ont suffi pour que le technicien portugais sorte « le meilleur catalogue d'outils de la victime » en conférence de presse, selon l'article.

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Mourinho a justifié cette absence par sa volonté de s'asseoir sur le banc lors des deux prochaines rencontres contre Séville et Barcelone, ce qui signifie, selon l'auteur, qu'il « s'est senti incapable de contenir sa colère envers l'arbitrage » et qu'il a préféré se taire par crainte d'une sanction liée à ses propos.

La rencontre a été marquée par des chants venus des tribunes madrilènes, tels que « Negreira arbitre encore », « corruption à la Fédération » et « Tebas, dehors tout de suite ».

L'auteur estime qu'il est rare de voir le Bernabéu « se divertir, en l'absence de bon football, avec des théories du complot », considérant qu'il s'agit d'un « fil narratif propre à masquer l'essentiel » : le Real Madrid sous la direction de Mourinho « n'a toujours pas démarré » et reste « englué dans les lacunes qu'il traîne depuis les deux saisons précédentes ».

L'expulsion de Vinicius

L'expulsion de Vinicius Junior a constitué « le foyer du vacarme » de la rencontre, ce que Viñas a décrit comme « un carton rouge très clair » au regard du règlement.

Le rapport précise que Vinicius a été expulsé « pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire, ballon en jeu, et sans que le ballon soit disputé entre eux ». L'auteur estime que cette formulation garantit une suspension d'au moins deux matches, ce qui signifie son absence lors du Clasico au Camp Nou dans deux semaines, la sanction pouvant être prolongée en raison de l'« attitude agressive » relevée par l'arbitre.

Viñas pense que le problème de Vinicius dépasse « son geste irresponsable ». Le club ne cache pas son inquiétude quant à son état physique, lui qui est désormais « très loin de son niveau habituel », surtout après avoir signé « une prolongation à plusieurs millions » courant jusqu'en 2032.

L'auteur ajoute que le public merengue a accueilli Vinicius par des sifflets à son entrée sur la pelouse, car « quelque chose s'est brisé entre le Bernabéu et le Brésilien la saison dernière, et cela ne ressemble pas à une blessure facile à guérir ».

Il considère que la réaction de ses coéquipiers et de Mourinho, qui ont formé un grand cercle pour l'étreindre après le but finalement annulé, a montré « la volonté collective de choyer Vinicius et de retrouver sa meilleure version », un « traitement, jusqu'à présent, raté », selon l'auteur.



