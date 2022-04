FC Barcelone : Xavi critique ses joueurs après la victoire contre la Real Sociedad

Jeudi soir, le Barça s'est imposé d'une courte tête sur le terrain de la Real Sociedad. Malgré ce succès, Xavi, l'entraîneur des Catalans, s'est montré très critique envers ses joueurs : "On a gagné, ce sont trois points très importants, mais je ne suis absolument pas satisfait du match. La première période si, mais ensuite non. Jusqu'à la 28e minute, on n'a pas eu une seule possession longue dans leur camp. Ce sont eux qui ont fait le jeu. C'est une équipe physique, qui gagne tous ses duels, avec un très grand entraîneur (Imanol Alguacil, n.d.l.r.). Ils jouent aussi leur qualification en Ligue des champions, et ils avaient eu 6-7 jours pour se reposer. Ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. Il faut que l'on s'améliore beaucoup, c'est clair."

L'article continue ci-dessous

Un seul joueur a échappé aux critiques de Xavi , le gardien Marc-André ter Stegen : "Il a de la personnalité, c'est un leader naturel, il maîtrise bien le jeu au pied, ce qui est très important pour nous. On doit progresser dans la gestion des trois contre trois, mais c'est un gardien qui me plaît beaucoup, un des meilleurs au monde. Il peut avoir des baisses de régime parfois, mais aujourd'hui par exemple, c'est lui qui nous offre trois points."

Après cette victoire, le Barça occupe la deuxième place de la Liga avec 15 points de retard sur le Real Madrid.