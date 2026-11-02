Le journaliste Ahmed Shobeir a révélé les coulisses de la rencontre qui a réuni Mohamed Salah, la star de Trabzonspor et capitaine de l'équipe d'Égypte, avec Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, lors de la visite de ce dernier en Turquie, affirmant que l'entretien a été marqué par une discussion franche et ouverte sur la situation du capitaine de l'Égypte et son avenir avec la sélection.

Shobeir a précisé, à travers son émission de radio, qu'Abou Rida avait tenu à assister à la rencontre entre Trabzonspor et Gaziantep, qui s'est soldée par une victoire de l'équipe de Salah sur le score de deux buts à zéro, avant de retrouver le joueur lors d'un dîner organisé après le match, en présence de plusieurs responsables.

Le message d'Abou Rida au capitaine de la sélection

Shobeir a indiqué que la rencontre a abordé les différents sujets concernant Salah, soulignant que le président de la Fédération a assuré au joueur à quel point le public égyptien l'aime et tient à le voir continuer à diriger la sélection et à poursuivre sa carrière internationale.

Il a ajouté : « Ils ont parlé de tout, d'après ce que j'ai appris, et Abou Rida a assuré à Salah combien les gens l'aiment et tiennent à lui, et qu'il poursuive sa carrière en tant que capitaine de l'équipe d'Égypte. »

Shobeir a décrit l'entretien comme ayant été extrêmement franc, expliquant que les deux parties se sont écoutées mutuellement, et que l'atmosphère qui a précédé la rencontre a facilité le dialogue, notamment après les déclarations d'Ibrahim Hassan, le manager de la sélection, dans lesquelles il a salué la mentalité professionnelle de Salah, son importance et le respect que lui porte le staff technique.

Shobeir : nous ne produirons pas un joueur comme Salah tous les 50 ans

Le journaliste égyptien a insisté sur la difficulté de reproduire l'expérience de Mohamed Salah, estimant que le joueur représente un phénomène exceptionnel dans l'histoire du football égyptien, et que le maintien de sa relation avec la sélection mérite qu'on y prête attention.

Il a déclaré : « Rien n'empêche, même s'il est contrarié, un peu attristé ou gêné, que l'on s'assoie et que l'on discute avec lui, que l'on ouvre nos cœurs, et que l'on sache quel est le problème et ce qui le dérange, car nous ne produirons pas un Mohamed Salah tous les 50 ans. »

Shobeir a exprimé son espoir que l'atmosphère de cette rencontre se répercute positivement sur le joueur au cours de la prochaine période, et qu'il rejoigne le prochain rassemblement de l'équipe d'Égypte dans un bon état d'esprit.

Une coordination entre Hossam Hassan et Salah

Dans le cadre de ses propos, Shobeir a évoqué la relation entre Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, et Mohamed Salah, affirmant que le premier est conscient de la valeur des stars en raison de sa grande carrière de joueur international.

Il a souligné que le fait d'opérer des changements techniques ou de prendre des décisions relatives au temps de jeu des joueurs n'empêche pas la coordination et le dialogue avec le capitaine de la sélection, expliquant que la concertation entre Hossam Hassan et Salah ne diminue en rien le statut de l'un ou de l'autre.

Shobeir a conclu ses propos en insistant sur l'importance de préserver le climat d'entente au sein de la sélection, alors que le public aspire à voir Salah continuer à diriger l'Égypte au cours de la prochaine étape.