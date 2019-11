Atlético - Trippier : "Messi marche, marche... et ensuite ça fait but"

Avant la rencontre entre les Colchoneros et les champions d'Espagne ce dimanche, le latéral anglais a salué le talent "incroyable" de l'Argentin.

Kieran Trippier s'est confié sur ce à quoi cela ressemble de jouer contre Lionel Messi avant le choc de ce dimanche au Wanda Metropolitano. L'Anglais a en effet croisé le génie argentin la saison dernière avec , lors de la phase de poules de la . Les Blaugrana l'avaient notamment emporté 4-2 en dans le sillage d'un Messi intenable.

C'est donc avec de nouvelles couleurs qu'il s'apprête à retrouver la pulga cette saison après avoir rejoint l'Atlético lors du mercato estival. "Tout le monde sait à quel point il est fort, a-t-il déclaré à The Athletic. Mais je crois qu'il avait fait encore plus mal ce soir-là.

"Il a marqué deux buts et il a dû frapper les montants environ quatre fois. Il était incroyable."

Au moment d'évoquer ce que ça fait de défendre sur le quintuple Ballon d'Or, il ajoute : "C'est bizarre, d'une certaine manière. Il passe une grande partie du match à marcher et marcher. Vous jouez contre Sadio Mané par exemple, si vous le quittez des yeux une seconde, il se jette dans votre dos.

"Mais avec Messi, vous regardez quatre fois et il est encore là. C'est étrange. De nombreuses fois il ne fait que marcher et avant que vous vous en rendiez compte, il y a but. J'ai joué contre lui quelques fois maintenant et il est tellement bon pour profiter de ces petits espaces. Avant que Barcelone ait fait trois passes, il sait où le ballon va aller.

"C'est impressionnant à quel point il est intelligent. Mais quand il marche, il faut toujours rester vigilant. Il est incroyable, le meilleur de tous les temps. Mais ce n'est pas seulement Messi, il y a les joueurs autour de lui. Vous pouvez citer toute l'équipe... Arthur est un joueur incroyable."

Le défenseur s'adapte très bien à sa nouvelle vie à Madrid et enchaîne depuis le début de la saison avec les Colchoneros. "J'adore ça, le football, le style de vie. Madrid est une ville étonnante, tellement de choses à faire. Je suis sorti de ma zone de confort. J'essaie d'apprendre la langue. C'est plus dur que ce à quoi je m'attendais, mais je fais des progrès."

Trippier a également remercié Mauricio Pochettino de lui avoir donné sa chance avec les Spurs. "Il m'a donné l'opportunité de jouer à un plus haut niveau. Il m'a pris à Tottenham et j'ai joué l'Europa League, la Ligue des champions, joué tellement de matches de pour le club.

"Il est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été appelé avec l'Angleterre. J'ai un grand respect pour lui et pour ce qu'il a fait pour m'aider à arriver où j'en suis aujourd'hui. Après son départ de Tottenham ? Je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'avais apprécié tout ce qu'il avait fait pour moi."