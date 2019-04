Atlético - Thomas Lemar : "Ma saison n’est pas exceptionnelle"

Interrogé par l'émission Téléfoot ce dimanche matin, le Français s'est confié sur sa première saison en Liga, sous les couleurs de l'Atlético Madrid.

"Un championnat où ça joue vite, personne ne ferme le jeu, mais où ça met aussi des tampons (...) J’avais déjà pris un pète contre Valence. Cela avait dégonflé puis, à l’entraînement, je crois que c’est Gimenez qui m’en a mis une... ça fait du bien ! Personne ici ne s’entraîne avec des protèges tibias... À la guerre comme à la guerre", avait déclaré Thomas Lemar au sujet de son adaptation à la , en octobre dernier, dans les colonnes de L'Equipe.

Quelques mois plus tard, et alors que l'ancien joueur de l'AS a permis aux Colchoneros de décrocher un succès important samedi soir sur la pelouse d' (0-1), lors de la 33e journée de , le joueur de 23 ans s'est confié en marge de l'émission Téléfoot, sur TF1. L'occasion pour lui de faire de nouveau le point sur sa première année dans le championnat d' , sous les couleurs de l'Atlético de Madrid.

"Ma saison n’est pas exceptionnelle"

"Je suis dans un nouveau club, il faut que je m’adapte à un nouveau système de jeu, un nouveau championnat, cela ne vient pas comme ça. Ma saison n’est pas exceptionnelle mais il faut être très droit défensivement, c’est l’exigence de l’Atlético. Je ne vais pas dire que c’est dur mais c’est une force en plus qui va me permettre de franchir des paliers (...) Ce qu’on peut dire sur moi ça ne me touche pas trop, je sais ce que j’ai à faire. Le club me voulait, c’est à moi de rendre la monnaie de la pièce", a déclaré celui qui avait été Champion de en 2017 avec l'AS Monaco, avant de s'envoler pour l'Espagne.

De plus, le Champion du Monde 2018 avec l'Equipe de France s'est aussi confié sur son partenaire en club comme en sélection, en la personne d'Antoine Griezmann, annoncé avec insistance du côté du la saison prochaine. "Griezmann au Barça ? Si vous voulez savoir c’est à lui qu’il faut demander, moi je ne sais rien du tout. J’espère rester, je viens de signer, je ne me pose même pas la question pour le moment", a-t'il confié, honnête.