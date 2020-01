Atlético - Simeone : "Quand mes joueurs sont bien, je n'ai peur de rien"

L'entraîneur des Colchoneros s'est montré confiant et déterminé à la veille de défier le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Vainqueur du Barça (3-2) en demi-finale, l' retrouvera son voisin du Real ce dimanche en pour la finale de ce nouveau format de Supercoupe d' (19h).

"Les gars ont beaucoup d'espoir, ils veulent s'améliorer, a assuré Diego Simeone en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre. Hier (vendredi), il y en avait cinq qui revisionnaient le match, et ça, ça me donne beaucoup de force et d'espoir. Mon énergie, ce sont mes footballeurs. Quand je vois que mes joueurs sont bien, je n'ai peur de rien.

L'article continue ci-dessous

"Des jeunes sont arrivés, et on voit qu'ils ont envie de s'améliorer, et cela me procure un immense espoir."

"Évidemment, on devient meilleur avec les années"

Le Cholo, en poste depuis neuf saisons désormais, a également estimé devenir meilleur avec le temps et l'expérience. "Évidemment, on devient meilleur avec les années, toutes ces expériences accumulées, si on en tire les leçons, on devient meilleur dans la vie. Je pense que j'ai progressé dans la vie comme dans le foot, et je pense que c'est lié", a-t-il ainsi confié avant d'évoquer son adversaire : "Des joueurs de classe, un entraîneur qui gagne tout, qui transmet cette sensation qu'il faut gagner, et qui gagne tout."

Enfin, il a apporté son soutien à celui qu'il a battu voilà deux jours : Ernesto Valverde. "J'ai beaucoup de respect pour lui. Pour moi, Valverde est un immense entraîneur. Il a prouvé ces dernières années qu'il avait la capacité de porter ce club."