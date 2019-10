Atlético - Simeone : "Chanceux d'avoir les meilleurs supporters en Espagne"

El Cholo a réagi à la situation des sifflets et à une certaine division vécue dans les gradins du Metropolitano avant de faire face à Bilbao en Liga.

Diego Pablo Simeone a comparu devant les médias et a laissé plusieurs messages au sujet de la division concernant les applaudissements et les sifflets lors du match contre en Champions League.



"Nous sommes chanceux d'avoir les meilleurs supporters en . On m'a fait savoir que 180 000 personnes sont venues au stade. Nous devons nous efforcer d’améliorer la situation et nous travaillons pour cela. Pour que nous ayons le bonheur d'aller voir l'Atlético de Madrid et que nous soyons tous ensemble dans le besoin de continuer à rivaliser", a-t-il indiqué.

"J'ai été sifflé à Calderón, je me souviens d'un match important à mon retour. J'ai été sifflé parce que je ne jouais pas bien. Les gens sont spontanés et transmettent ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent et veulent surmonter ce qu'ils ont vécu", a indiqué le technicien, au sujet des sifflets envers Koke.

Un joueur dont il a pris la défense : "Koke est un joueur qui occupe trop de positions et je lui dis qu'il doit se concentrer davantage sur ce qu'il doit faire. Il veut résoudre des situations qui se produisent dans d'autres secteurs du terrain et qui ne sont pas solubles", a jugé Simeone.