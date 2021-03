Atlético - Simeone : "Celui qui doit s'améliorer, c'est moi"

Le boss colchonero prend sur lui toute la responsabilité des difficultés de ces dernières semaines du côté de l'Atlético.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone a analysé, en conférence de presse, tous les détails qui affectent son équipe après l'élimination en Ligue des champions cette semaine et est déjà concentré sur la suite en championnat.

L'équipe est récupérée : "Ce sont des professionnels, ils savent ce qu'est ce jeu. Ce sont les compétitions à élimination directe, cela nous est arrivé à d'autres occasions. L'équipe a bien travaillé au match retour, avec enthousiasme et concentration sur le match de demain contre Alavés."

Saúl est devenu un joueur superflu : "Je ne le considère pas ainsi. Nous avons un très grand effectif, des joueurs qui ont grandi à ce poste et la concurrence augmente. J'ai déjà dit plusieurs fois et marqué par des faits l'importance que Saúl a pour nous, ce que je pense de Saúl en tant que footballeur et joueur important dans notre équipe a été confirmé."

Que recherchez-vous en passant de trois défenseurs centraux à une ligne de quatre ? "Je pense qu'à l'exception du match de l'autre jour, où nous avons commencé à quatre, la possibilité de Mario, Carrasco et Trippier signifie que nous pouvons en avoir quatre dans la même équipe, en fonction du comportement de l'adversaire. Dans les trois parties du tournoi, la première, la moyenne et la finale, qui est celle-ci, nous avons eu une bonne partie, une partie régulière et maintenant la partie finale commence, où nous allons essayer d'exiger le maximum, surtout de ma part, pour chercher les meilleures alternatives pour qu'ils répondent de la meilleure façon."

Période décisive de la saison : "Ce que je ressens, c'est que l'équipe donne tout ce qu'elle peut et veut physiquement. À partir de maintenant, la responsabilité est la mienne."

Le fait que d'autres équipes soient données favorites : "C'est normal. Nous sommes dans un championnat important et il reste beaucoup de matchs. Plus que jamais, nous devrons procéder match par match et chercher la meilleure solution."

Après l'apparition du COVID, la situation a empiré : "Nous ne cherchons pas d'excuses et nous ne le ferons pas. Nous devons vivre tous les entraîneurs avec ces choses, la société et le monde. C'est sûrement moi qui dois m'améliorer et grandir pour qu'ils puissent répondre comme ils le font depuis le début. La première étape importante à partir de maintenant est que je grandisse d'abord."

Moussa Dembelé : "Le nombre de minutes n'est pas important. J'espère que Dembele pourra nous donner la qualité de minutes que nous espérons depuis son arrivée."

La clé du match de dimanche : "Alavés est une équipe dure, difficile, avec un entraîneur qui a toujours bien travaillé dans les équipes où il a joué. Il connaît le système, ses forces et ses faiblesses. Les résultats ne vont pas dans leur sens pour le moment, mais ils sont très compétitifs. Nous devrons trouver des moyens de leur faire mal, avec une bonne intensité."