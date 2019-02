Atlético - Saul Niguez suscite les convoitises du Barça

Proche de rejoindre le FC Barcelone en 2017, Saul Niguez serait toujours dans le viseur du Champion d'Espagne, prêt à débourser une fortune cet été.

Joueur de devoir, alliant parfaitement technique et combativité, Saul Niguez a le profil idoine pour se plaire au sein de l'Atlético de Madrid, sous les ordres de Diego Simeone. Ayant fêté ses 24 ans au mois de novembre dernier, celui qui compte 15 sélections avec la Roja a été titularisé à vingt reprises cette saison en Liga, et continue de progresser au fil des mois, et ce à plusieurs postes, reculés comme plus avancés sur le terrain.

Devenu un véritable couteau suisse dans l'effectif des Colchoneros, le joueur formé au club avait pourtant été tout proche de rejoindre les rangs du FC Barcelone durant l'été 2017, mais l'Atlético avait réussi à le convaincre de prolonger son contrat jusqu'en 2026, faisant ainsi passer sa clause libératoire de 80 à 150 millions d'euros, comme pour se protéger d'une nouvelle attaque catalane durant les prochaines périodes de transferts.

Le Barça prêt à revenir à la charge cet été ?

Et force est de constater que le club de la capitale espagnole avait vu juste, puisque fidèle à sa stratégie de renforcer son milieu de terrain, le Barça, leader du championnat d'Espagne depuis de longues semaines désormais, serait prêt à revenir à la charge cet été pour Saul.

​

En effet, selon les informations de AS publiées ce samedi, le club catalan serait prêt à offrir à l'Atletico 110 millions d'euros pour enrôler son élément, qui pourrait ainsi devenir le footballeur espagnol le plus cher de l'histoire. L'arrivée hypothétique de Saul à Barcelone pourrait pousser vers la sortie le Croate Ivan Rakitic, dont l'avenir pourrait s'inscrire du côté de l'Inter Milan, selon la Gazzetta dello Sport.

Quoi qu’il en soit, l’intention de Saul Niguez serait à l’heure actuelle de rester à l'Atlético selon les informations du quotidien ibérique, qui précise toutefois que s'il devait s'en aller, le FC Barcelone figurerait en tête de liste des équipes dans lesquelles il souhaiterait rebondir.