Atlético - Saúl Ñíguez entend bien rester cet été

Annoncé dans le viseur des deux clubs de Manchester et du FC Barcelone, l'Espagnol a annoncé son souhait de rester longtemps chez les Colchoneros.

Joueur de devoir, alliant parfaitement technique et combativité, Saúl Ñíguez a le profil idoine pour se plaire au sein de l'Atlético de Madrid, sous les ordres de Diego Simeone. Ayant fêté ses 24 ans au mois de novembre dernier, celui qui compte 16 sélections avec la Roja a été titularisé à vingt neuf reprises cette saison en , et continue de progresser au fil des mois, et ce à plusieurs postes, reculés comme plus avancés sur le terrain.

Devenu un véritable couteau suisse dans l'effectif des Colchoneros, le joueur formé au club avait pourtant été tout proche de rejoindre les rangs du durant l'été 2017, mais l'Atlético avait réussi à le convaincre de prolonger son contrat jusqu'en 2026, faisant ainsi passer sa clause libératoire de 80 à 150 millions d'euros, comme pour se protéger d'une nouvelle attaque catalane durant les prochaines périodes de transferts.

Saul Niguez répond lui même aux rumeurs

En plus de l'intérêt du Barça, celui des deux clubs de Manchester était lui aussi évoqué avec insistance ces dernières semaines. De quoi inquiéter quelque peu les supporters de l'actuel deuxième de . Ce samedi, ces derniers peuvent désormais se rassurer, puisque les dernières déclarations du principal intéressé ne laissent pas de place au doute, Saúl Ñíguez sera bel et bien un joueur des Colchoneros l'an prochain. C'est en tout cas sa ferme volonté.



​

Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, va rester dans la capitale espagnole cet été, comme il l’a indiqué dans un live Instagram. Interrogé par des enfants de son "Académie Ñíguez Sport" en marge d'un live Instagram sur le fait qu’il allait rester au club lors du prochain mercato estival, l’Espagnol a en effet répondu : "Bien sûr que oui. J’ai un contrat jusqu’en 2026. Jusqu’à mes 32 ans je serai ici", a ainsi répondu le joueur, décidé.