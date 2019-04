Atlético Madrid-Valence 3-2, les Colchoneros retardent le sacre du Barça

L'Atlético Madrid recevait le FC Valence avec l'interdiction de perdre sous peine de voir le Barça rafler le titre de Liga. Mission accomplie.

Ce match entre l'Atlético de Madrid à Valence comptant pour la 34e journée de la était rempli d'enjeux. Le destin de la 2018-2019 était en effet entre les mains ou plutôt les pieds des joueurs de l'Atlético. En effet, une défaite des Colchoneros allait permettre au Barça, qui jouait plus tard dans soirée, d'être sacré champion sans même disputer sa rencontre. Les hommes du Cholo Simeone jouaient donc avec une certaine pression.

Et les Madrilènes attaquent fort. Dès la 9e minute, Lemar trouve Juanfran sur le flanc droit dont la montée lui permettait de centrer au second poteau. Morata, plus vif que Garay, marque de l'extérieur du pied pour le 1-0. Mais comme l'avait redouté Diego Simeone en conférence de presse mardi soir, Valence est une équipe coriace. Et els Ché allaient le démontrer avant la pause.

Suite à une transversale de Coquelin, Soler dévie le cuir pour Mina qui réussit une superbe feinte aux dépens de Godin avant d'offrir un caviar à Gameiro dont la frappe va au fond. 1-1. Le score à la pause, l'Atlético reprendra cependant l'avantage en début de seconde période. Morata trouve Lemar qui centre dans la boîte. Griezmann, à l'affût, gagne son duel contre Gaya pour battre Neto de la tête. 2-1.

À la demi-heure de jeu, Oblak doit sauver sa formation en repoussant une tentative de Soler suite à un bon service de Gameiro. Mais Valence reviendra après une main de Saul dans sa surface qui sera sanctionnée. Parejo ne ratera pas son pénalty. 2-2. L'Atlético ne lâchera rien néanmoins et c'est Angel Correa qui permettra aux Matelassiers de reprendre le dessus.Sur un service de Thomas Partey, l'Argentin tire du droit et fait mouche face à Neto. 3-2, score final. Les Colchoneros l'emportent de haute lutte et retardent le sacre du Barça.