Atletico Madrid, Trippier : "Simeone ? J'ai le meilleur entraîneur"

Le latéral droit anglais a encensé Diego Simeone. Il n'est pas perturbé par les critiques et les moins bons résultats de l'Atletico Madrid.

Arrivé cet été en provenance de , Kieran Trippier est l'une des rares recrues de l'ère Simeone a s'être imposé très rapidement dans le onze de départ de l'Argentin. L'Anglais donne satisfaction sur son couloir droit et monte en puissance au fil des matches. Dans une interview accordée à Marca, Kieran Trippier a encensé son nouvel entraîneur, Diego Simeone, et n'est pas touché par les critiques à l'encontre de sa nouvelle équipe.

"J'ai vu que pendant des années, l' a eu la meilleure défense et je veux en faire partie. Nous travaillons extrêmement dur à l'entraînement pour passer aux matches et obtenir des résultats. Je suis absolument ravi d'être prêt à apprendre et je suis optimiste pour l'avenir. En tant que footballeur, vous savez quand vous devez partir. C’était une bonne décision pour moi, c’était facile de venir à l'Atlético Madrid. Je pense que c'est le meilleur endroit pour progresser en tant que footballeur, avec le meilleur entraîneur avec lequel jouer et apprendre", a indiqué le latéral de l'Atletico Madrid.

"Mon objectif est de gagner avec l'Atletico"

"Nous sommes une grande équipe, avec une défense très forte et vous pouvez voir ce que nous avons comme attaquants. C'est très offensif et avec un football très attrayant, donc je ne regarde pas ce que les gens disent à l'extérieur, mais je me concentre sur mes coéquipiers, sur ce que l'entraîneur demande et sur le fait de gagner des matchs, ce qui est le plus important. Quand je suis arrivé en pré-saison, j'ai vite réalisé à quel point il était difficile de travailler avec Simeone et El Profe. J'ai vu l'exigence qu'ils demandent aux joueurs. Pour faire partie de cette équipe, vous devez travailler extrêmement dur. Et je suis prêt à le faire", a ajouté Kieran Trippier.

L'Anglais est revenu sur son adaptation éclair avec les Colchoneros : "Avec Pochettino, j'ai beaucoup travaillé et à l'Atlético, ce sera pareil. J'ai toujours vu l'équipe en et en et je sais à quel point ils travaillent fort. Quand je suis arrivé, j'étais en pleine forme, je voulais travailler, apprendre et essayer de faire de mon mieux, c'est tout ce que je peux faire. Tout est question d'entraînement. En tant que joueur, vous souhaitez toujours vous adapter le plus rapidement possible. Je pense l'avoir fait. Je suis les instructions du staff et j'essaie de donner 100% à chaque entraînement et à chaque match. J'aime progresser et je sens que je suis dans la meilleure équipe pour augmenter mes performances".

Kieran Trippier est ambitieux : "Est-ce que je rêve de remporter un premier titre dans ma carrière ? Oui, bien sûr. J'étais très proche de le faire avec Tottenham et mon objectif à l'Atlético Madrid est de faire de mon mieux pour aider à gagner des titres. Nous ne voulons pas chercher très loin, nous nous concentrons sur le prochain match, match par match et à la fin de la saison, nous verrons où nous en sommes. Je veux jouer en Ligue des champions. C'était une grosse déception de perdre la finale, mais nous avons une bonne équipe et une bonne occasion cette saison. Je ne dirais pas que c'est une obsession, je dirais que j'aimerais beaucoup y jouer à nouveau".