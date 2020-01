Atletico Madrid, Simeone : "Quand João Félix va se sentir bien, le reste va venir tout seul"

L'entraîneur des Colchoneros a évoqué la gestion du jeune attaquant portugais et la confrontation face au FC Barcelone.

Transfert le plus cher de l'histoire de l'Atletico Madrid, João Félix a réalisé une pré saison formidable mais n'a pas réussi à être aussi brillant lors de la première partie de saison. L'international portugais a montré qu'il avait énormément de talent par séquence mais compte seulement quatre buts en dix-neuf matches toutes compétitions confondues. Les Colchoneros auront besoin d'un João Félix plus décisif et plus efficace lors de la seconde partie de saison pour avoir des ambitions dans les différentes compétitions nationales et européennes.

L'attaquant de 20 ans est encore en pleine adaptation au football espagnol mais doit trouver sa place au plus vite. Avant la rencontre face au en Super Coupe d' , Diego Simeone a parlé de la gestion du jeune phénomène portugais en conférence de presse : "Chaque joueur a une personnalité et a besoin d'un différent laps de temps. Nous devons également lui parler différemment. Parmi les erreurs que nous commettrons, nous ferons en sorte que chacun d'eux soit dans la bonne voie pour qu'ils puissent se sentir bien à l' , être enthousiastes d'être ici car en plus d'avoir le talent il y a un besoin d'engagement".

"Il y aura un vainqueur et c'est tout ce qui compte"

"Quand le sentiment d'aimer jouer à l'Atlético Madrid apparaît, le reste va venir tout seul, c'est comme cela pour tout le monde. C'est le cas pour João Félix, mais aussi pour Savic à son arrivée, Koke et Saul quand ils sont arrivés jeunes. Ce n'est pas une question de noms mais c'est une histoire de mode de vie", a ajouté l'entraîneur de l'Atletico Madrid qui garde toute sa confiance dans l'international portugais même s'il aimerait obtenir un meilleur rendement de sa part.

Diego Simeone sait qu'il ne pourra pas viser un match nul face au Barça : "Ce sera un match différent de celui du championnat. Il y a un match à élimination directe et un seul résultat possible. Nous devons gagner. Les deux équipes avec leurs caractéristiques et leurs armes chercheront cet objectif. La vous permet un match nul ou une situation que cette compétition ne va pas vous donner et il n'y a qu'un seul résultat, qui est de gagner. Les nombreuses absences ? Les entraîneurs des autres équipes commenteront cela, ceux qui sont concernés".

"Dans le monde entier, quand le Real Madrid, le Barça, l'Atlético jouent, ils ne demandent pas qui a joué mais comment le match s'est déroulé. Il y aura un vainqueur et c'est tout ce qui compte. Le FC Barcelone a des individualités qui peuvent casser n'importe tout ton travail et ton schéma de jeu et nous arrivons à un bon moment mais avec des choses à améliorer. Le match de demain est très bon pour nous. Jouer contre les meilleures équipes du monde vous rend plus fort. Vous devez activer les alarmes dès la première minute", a conclu l'Argentin.