Atlético Madrid - Simeone : "Le départ qui nous a fait le plus de mal est celui de Lucas, plus que celui de Griezmann"

L'entraîneur de l'Atlético Madrid a été très touché par le départ de Lucas Hernandez vers le Bayern Munich.

Au micro de la Cadena SER, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid Diego Simeone est revenu sur l'été de son équipe et les départs d'Antoine Griezmann et Lucas Hernandez afin de prendre la direction, respectivement du et du .

Et si pour Simeone, Griezmann était " le plus difficile à remplacer" parmi ceux qu'il a perdus cet été, il a eu à digérer un départ plus difficile.

@Simeone: "La salida que más daño nos ha hecho ha sido la de Lucas Hernández. Porque era un chico nuestro, de la cantera, uno de nosotros"#SimeoneConManu https://t.co/3MbwoSAfPz — El Larguero (@ellarguero) October 10, 2019

"Le départ qui nous a fait le plus de mal est celui de Lucas, je n'en ai aucun doute. Parce que Lucas est un gamin de chez nous, de l'académie, comme Saúl, Koke et Thomas. Pour moi, c'est le plus dur, plus que celui de Griezmann dans la perspective du futur", a-t-il indiqué.