Atlético Madrid : Simeone et Koke répondent aux critiques de Klopp

Simeone et Koke étaient présent en conférence de presse ce lundi avant le choc de Ligue des champions contre Liverpool.

Diego Pablo Simeone s'est présenté dans la salle de presse avant le match contre Liverpool en Ligue des champions. L'entraîneur argentin a fait le point sur la situation actuelle de son équipe et a salué la catégorie du rival, l'Atlético de Madrid, qui a déjà éliminé Liverpool de la Ligue des champions, lors de ce match mémorable avec Marcos Llorente à Anfield. Les deux équipes vont maintenant se rencontrer à nouveau.

Message aux supporters : "Nous voulons une magnifique scène pleine de maillots rouges et blancs. Le match que nous avons gagné devant Liverpool au Metropolitano, nous avons commencé à le gagner avant d'entrer dans le stade".

Quel match attendez-vous ? : "Chelsea, City et Liverpool traversent tous une période spectaculaire. J'aime regarder Liverpool jouer, ils pressent, ils ont des lignes courtes, ils gagnent des duels, ils n'ont pas peur de jouer avec des espaces derrière, ils sont forts en contre-attaque. Le retour de Van Dijk leur a donné la sécurité qu'ils ne pouvaient pas avoir la saison dernière. Je ne peux pas imaginer autre chose qu'une équipe de grands joueurs et une attaque intense. Nous allons amener le match là où nous pensons pouvoir les blesser".

S'aligner sur le rythme de Liverpool : "Nous devons répondre à l'intensité de Liverpool et ensuite générer les situations dans lesquelles nous nous trouverons".

Reposer des joueurs. "La seule chose qui compte, c'est le prochain match. Et le prochain match est celui de Liverpool".

Luis Suarez : "Pour nous, Luis est décisif, fondamental et il a le même enthousiasme que le reste des gars. Il est excité".

Que répondez-vous aux critiques de Klopp sur l'Atleti : "Rien".

Après de nombreux jours sans le moindre match : "Nous allons jouer six matchs en 17 jours. La pause a été bonne pour nous, mais nous allons jouer beaucoup ces jours-ci. Nous verrons demain quand le match commencera. Nous avons un entraînement pour récupérer plus de personnes et l'espoir est que nous pouvons être plus compétitifs."

Sur le calendrier stressant : "Les gens qui sont à l'intérieur de l'UEFA ou de la CONMEBOL sont ceux qui fixent tout. Ils décideront de la manière dont ils veulent. Ils avaient l'habitude de jouer d'une façon et maintenant ils jouent d'une autre. Ce que nous, les entraîneurs, devons faire, c'est trouver ce que nous devons faire".

Koke : "Nous verrons si la pause a été bonne pour nous ou non"

Le match face à Liverpool : "Pour nous, chaque match est important. Nous allons jouer à la maison avec tout nos supporters. Lors de notre dernier match, notre peuple était là, c'était avant la pandémie. Maintenant, nous avons besoin que les fans nous soutiennent et qu'ils obtiennent les trois points pour passer les groupes. Nous savons que Liverpool est l'équipe à battre".

Les critiques de Klopp : "Il a sa propre façon de donner des conférences de presse, sa propre façon de coacher son équipe. Nous avons notre style et nous n'allons pas le changer. Toutes les opinions sont respectables".

L'article continue ci-dessous

Sur le fait de ne pas jouer pendant tant de jours et comment cela va affecter l'équipe. "Nous verrons si cela a été bon pour nous d'arrêter si longtemps ou pas".

Sur le style de jeu : "Chacun cherche le meilleur moyen qu'il pense avoir pour arriver à la victoire. Que vous défendiez plus ou moins, que vous passiez plus ou moins, l'objectif est de gagner. Certains le font avec un meilleur football et d'autres non, mais le style est l'outil pour chercher la victoire".

Critique sur le calendrier : "Il serait bon qu'il y ait une association qui puisse nous représenter auprès de la FIFA et de l'UEFA sur ces questions".