Atletico Madrid, Simeone comprend le geste de Federico Valverde

L'Uruguayen a été expulsé à cinq minutes de la fin de la rencontre mais a permis au Real Madrid d'aller jusqu'aux tirs au but.

Federico Valverde est le héros de tout un peuple. Les supporters du doivent en grande partie leur succès en Supercoupe d' à leur milieu de terrain uruguayen. Énorme tout au long du match, Federico Valverde s'est sacrifié à cinq minutes du terme de la prolongation. Alors qu'Alvaro Morata filait tout seul vers le but de Thibaut Courtois, le milieu de terrain des Merengue n'a pas hésité à faucher l'attaquant espagnol afin de l'empêcher de marquer un but.

Certes, Federico Valverde a été expulsé et risque de prendre cher, mais il a été élu homme du match après la rencontre. Et pour cause, le Real Madrid a finalement remporté le trophée lors de la séance de tirs au but, grâce aux tentatives manquées par Saul et Thomas Partey, et rien de tout cela n'aurait été possible sans la révélation du début de saison des Merengue. Après la rencontre, Diego Simeone est revenu sur le geste de Federico Valverde et comprend tout à fait l'acte de l'Uruguayen.

Valverde remercie Simeone

"Je pense que le prix du meilleur joueur du match est parfaitement logique car Federico Valverde a remporté le match avec cette action. C'était l'action la plus importante du match. Si le jeu continuait, c'était peut-être un but pour nous. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Nous verrons combien de matches de suspension ils vont lui donner", a expliqué l'entraîneur de l'Atletico Madrid, beau joueur.

Federico Valverde a remercié Diego Simeone de sa réaction fair-play : "Mes collègues m'ont soutenu. C'était triste. Si je le montrais ce prix d'homme du match à tout le monde, ce serait inconfortable. Je le tenais. J'étais très en colère d'avoir quitté l'équipe et de les laisser à un joueur de moins. Mais ils m'ont soutenu, ce qui est très agréable. Je veux remercier Diego Simeone, qui est également venu et a dit quelques mots que je ne dirai pas. Mais je veux le souligner parce que personne ne le fait".

Au micro de Movistar, Florentino Pérez est également revenu sur le tournant du match : "On ne sait pas ce qui se serait passé, mais il a empêché Morata de se présenter devant le gardien de but, qui aurait pu l'arrêter. Beaucoup de choses auraient pu arriver. Mais cela nous a permis de faire match nul, d'aller aux tirs au but et de remporter la Supercoupe". Après avoir remporté la en 2018 avec le Real Madrid, Federico Valverde remporte son second titre avec les Merengue.