Atletico Madrid, Simeone appelle à l'unité avant d'affronter le Barça

L'entraîneur argentin n'a pas rendu les armes dans la course au titre et demande à ses joueurs d'être soudés pour affronter le FC Barcelone.

Avec son succès face à Girona, l'Atletico Madrid a récupéré deux points sur le , tenu en échec dans le même temps face à , mais les Colchoneros comptent toujours huit points de retard sur les Blaugrana à huit journées de la fin du championnat. L'Atletico Madrid aura l'occasion d'abattre ses dernières cartes ce week-end lors de la confrontation directe face au FC Barcelone afin de rester dans la course.

Diego Simeone, lui, n'a jamais cessé de croire aux chances de titre de l'Atletico Madrid. Après la victoire face à Girona, il a appelé ses troupes à l'unité pour affronter le FC Barcelone : "Nous devons rester aussi haut que possible. Nous allons essayer de gagner à Barcelone. L'important est que nous soyons tous ensemble. Qu'il s'agisse d'un entraîneur ou d'un joueur, depuis que je suis au club, j'ai toujours vu que l'important était ce groupe".

"Important pour Griezmann"

L'entraîneur argentin a affiché sa satisfaction concernant la prestation de son équipe face à Girona : "Sauf dans la première partie du jeu, dans laquelle l'un de leurs attaquants a eu une grosse occasion de la tête, nous étions à l'aise. Nous avons eu des occasions de marquer, frappé le poteau, il y avait un penalty possible sur Alvaro Morata, deux ou trois tirs de Griezmann. Nous avons senti que nous étions dangereux lorsque nous avons attaqué".

"Après la pause, nous n'avions pas bien joué mais nos changements nous ont revitalisés. Je pense que c'est ce qui nous a rapprochés du but. Ils ont essayé de contre-attaquer et d'attendre que nous fassions une erreur et nous avons essayé de trouver le but en dépit des espaces limités que nous avons trouvés. Finalement, nous avons trouvé le but", a ajouté Diego Simeone après la rencontre.



L'entraîneur de l'Atletico Madrid est heureux qu'Antoine Griezmann ait mis fin à sa disette : "Il peut arriver qu'un joueur qui marque toujours des buts atteigne un stade où il ne le fait pas. C'est important pour lui et pour l'équipe qu'il retrouve le chemin du but. Il a insisté sur la qualité qu'il avait, surtout après le face à face qui avait été manqué auparavant. Il a toujours donné le meilleur de lui-même et a créé des possibilités de marquer des buts".