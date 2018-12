Atletico Madrid, Saul : "J'ai plus peur de Diego Simeone que de Luis Enrique"

Le milieu de l'Atletico s'est confié sur son charismatique entraîneur. Il a également envoyé une petite pique au Real Madrid.

Cadre de l'Atletico Madrid, Saul a évolué et progressé sous les ordres de Diego Simeone depuis plusieurs saisons. L'international espagnol apprécie énormément son charismatique, mais parfois fou, entraîneur argentin. Dans un entretien accordé à l'émission El Hormiguero, Saul est revenu sur la méthode Diego Simeone et a confié le craindre plus que son sélectionneur.

"Dieu merci, Luis Enrique ne m'a pas encore crié dessus, j'ai donc plus peur de Diego Simeone, car il est aussi plus proche. Oui il nous pèse tous les jours. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Il est très important d’avoir votre poids et c’est pourquoi je prends grand soin de mon alimentation et de mon repos. Quand je ne le suis pas, ça me trotte dans la tête. Je m'en fous d'un kilo de plus qu'un kilo de moins. C'est comme porter un sac à dos. Si vous n'êtes pas rapide et que vous êtes fatigué, vous pouvez vous blesser", a indiqué Saul.

"Ça fait plaisir d'être devant le Real Madrid"

"Oui il est exigeant, et c'est bon pour le joueur. C'est ce que veut un professionnel. J'aime le fait qu'ils me demandent, car c'est le seul moyen de grandir et d'apprendre quand on est dans un club depuis si longtemps. En fin de compte, vous pouvez rester coincé et être avec une personne comme si elle vous obligeait à rester avec la flamme vivante, à être actif et à vous améliorer", a ajouté l'international espagnol.

Le milieu de l'Atletico pense pouvoir remporter la Liga : "Bien sûr on peut gagner la Liga. C'est une saison après la Coupe du Monde, quelque chose de bizarre. Personne n'a échappé et tout est plus égal, mais pas seulement dans notre ligue. Aussi à l'étranger. Les équipes qui n’ont pas eu autant de joueurs en Coupe du Monde se sont mieux préparées. Il faut être ambitieux, aller de match en match. Le match contre l'Espanyol est dangereux car nous ne sommes pas encore en vacances".

Saul est content d'être devant les Merengue au classement : "Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être devant le Real Madrid ... J'espère que c'est pour longtemps. Maintenant, ils ne jouent pas et nous verrons si nous obtenons un avantage supplémentaire. Non, je n'ai pas mes meilleurs amis au Real Madrid, même si nous nous rencontrons au sein de l'équipe nationale, nous partageons de bons moments. Lorsque les choses tournent mal, j'envoie un message pour aider".