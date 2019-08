Atletico Madrid, Mourinho : "João Félix ne peut pas fuir ses responsabilités"

L'âge ne pourra pas être une excuse pour l'international portugais s'il n'est pas à la hauteur à l'Atletico Madrid, selon le Special One.

En moins d'un mois, João Félix a conquis l' toute entière. Acheté pour plus de 120 millions d'euros au , l'international portugais a vite levé les doutes qui pesaient sur lui grâce à ses premières performances avec les Colchoneros durant la préparation estivale. Le jeune attaquant compte déjà trois buts et a surtout brillé lors des confrontations face au et à la laissant entrevoir de très belles choses pour le futur de l'Atletico Madrid.

Du haut de ses 19 ans, João Félix a la lourde responsabilité de remplacer Antoine Griezmann, parti au cet été, mais aussi de rentabiliser son transfert. Consultant pour la chaîne anglaise Sky Sports, José Mourinho s'est exprimé au micro de la nouvelle chaîne de football portugais Canal 11 et a estimé que le jeune âge de João Félix ne pourrait pas être une excuse si jamais les Colchoneros ne parviennent pas à remporter des trophées.

"L'Atletico doit se battre pour les titres"

L'article continue ci-dessous

"Il a un défi à la hauteur de son talent et de l’investissement que le club a fait pour lui. Je crois qu’il ne peut pas fuir ses responsabilités. Ce n’est pas important qu’il ait 18, 20 ou 25 ans. Ce qui intéresse, c’est son talent et la responsabilité qu’il a. Et cette responsabilité, c’est la responsabilité des chiffres. Il ne peut pas fuir cela", a justifié l'ancien entraîneur de . Visiblement, le jeune portugais vit plutôt bien son transfert en Espagne.

Avec le transfert de João Félix, mais aussi l'arrivée à venir de Rodrigo, l'achat d'Alvaro Morata, où encore les arrivées de Kieran Trippier, Marcos Llorente et Hector Herrera pour pallier aux départs d'Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri et Diego Godin, l'Atletico Madrid doit se montrer ambitieux. Pour José Mourinho, les Colchoneros doivent regarder leurs rivaux dans les yeux tout au long de la saison et se battre pour remporter des titres.

"Le niveau d'investissement de l'Atletico Madrid leur confère la responsabilité de se battre pour la et la . Il est clair que Barcelone et le Real Madrid doivent être présents en raison de leur puissance, de leur capacité financière, de leur culture et de leur qualité. L'Atletico au cours des dernières années n’a pas assumé cette responsabilité, mais le niveau d’investissement qu’il a réalisé est incroyable. Il est temps de dire: 'Nous sommes ici, nous sommes gros, nous voulons être grands et nous sommes ici pour gagner'", a conclu le Portugais.