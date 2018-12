Atletico Madrid, Lucas Hernandez ne ferme pas la porte à un départ : "Je suis bien à Madrid, mais si je dois partir pour un projet intéressant, j'y penserai"

Annoncé au Bayern Munich l'été prochain, le latéral gauche de l'Atletico Madrid n'a pas fermé la porte à un départ.

Lucas Hernandez est un enfant de l'Atletico Madrid. Le champion du monde 2018 y a fait ses gammes et y a découvert le monde professionnel. Mais parfois malgré l'amour porté à son club formateur, le vent mène certains joueurs vers d'autres cieux. C'est ce qui pourrait arriver à Lucas Hernandez dans les prochains mois n'en déplaise à ses dirigeants.

Annoncé au Bayern Munich pour l'été prochain contre sa clause libératoire à hauteur de 80 millions d'euros, Lucas Hernandez n'est pas un joueur à vendre comme l'a rappelé l'Atletico Madrid. "Le joueur ne peut pas quitter l’Atlético de Madrid durant ce mercato hivernal. Nous entretenons de bonnes relations avec le Bayern et nous les rencontrerons en janvier pour évaluer la situation. Si le joueur veut partir, nous en parlerons ; mais nous ne parlerons que d’un transfert en juillet", avouait Miguel Angel Gil Marin, le directeur général des Colchoneros.

"Pleins de clubs me font rêver"

L'article continue ci-dessous

Oui, mais voilà, si le Bayern Munich lève la clause libératoire de Lucas Hernandez, seul le joueur pourra décider de son avenir. Et le champion du monde 2018 n'est pas apparu aussi ferme que ses dirigeants dans un entretien accordé à Le Figaro. En effet, le latéral de l'Atletico Madrid, parfois utilisé dans l'axe de la défense, n'a pas fermé totalement la porte à un départ.

"Je suis très bien à Madrid et en ­Espagne, où tout le monde me fait confiance depuis longtemps. Mais, dans le football, il y a beaucoup de sollicitations, et je devrai peser à chaque fois le pour et le contre afin de prendre la meilleure décision possible pour moi, ma famille et la suite de ma carrière. (...) Il y a plein de clubs qui me font rêver en Europe, mais je ne vous dirais pas lesquels (rires). Je suis bien ici, à Madrid, mais si je dois partir demain parce qu’un projet m’intéresse, j’y penserai", a confessé Lucas Hernandez.

Si jamais, Lucas Hernandez décidait de fausser compagnie à l'Atletico Madrid ce serait un sacré coup dur pour le club madrilène, d'autant plus que les dirigeants des Colchoneros s'apprêtent à lui faire de place puisque Felipe Luis devrait quitter le club l'été prochain, en fin de contrat. Une chose est sûre, Lucas Hernandez a l'embarras du choix pour son avenir.