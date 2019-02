Atlético Madrid - Lucas Hernandez de nouveau blessé

Le Français s'est malheureusement blessé au genou droit lors de la rencontre de championnat perdue contre le Real Madrid, samedi dernier (1-3).

"C'est un match difficile et on peut en dire autant de leur point de vue. Les deux équipes sont en bonne forme, mais elles auront le temps de se concentrer sur ce match (...) Jouer la finale chez vous avec votre public est une énorme motivation. Nous voulons vraiment aller aussi loin que nous pouvons et je pense que l'Atletico doit être victorieux en finale de la Ligue des champions", déclarait le Français Lucas Hernandez dans une interview accordée à As, le 9 février dernier.

Entorse au niveau du genou pour Lucas Hernandez

Bien que motivé à l'idée d'affronter la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le défenseur des Colchoneros pourrait toutefois être contraint de renoncer à ce match de gala, lui qui s'est malheureusement blessé au genou droit lors de la rencontre de championnat perdue contre le Real Madrid samedi dernier (1-3), comme l'a annoncé le club madrilène via un communiqué officiel.

📋 | SECTION MÉDICALE @LucasHernandez d’une distension des ligaments du genou

➡ https://t.co/YpyyYrAiB4 — Atlético de Madrid (@AtletiFR) 12 février 2019​

"Lucas Hernandez a subi des tests médicaux ce mardi à la Clinique Universitaire de Navarra. Notre défenseur s'est blessé au genou droit en raison d'un traumatisme direct subi lors du match contre le Real Madrid. Après avoir subi une échographie et une analyse RMN, il a reçu un diagnostic d'entorse du côté interne du genou. Il est en attente de réponse au traitement", peut-on en effet lire sur le communiqué en question. Une mauvaise nouvelle pour les protégés de Diego Simeone ainsi que pour celui qui vit décidément une saison tronquée par les blessures, quelques mois après l'apesanteur d'un titre de Champion du Monde.