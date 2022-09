Atlético Madrid : Le Ballon d'Or, Manchester United, les rumeurs de départ...Joao Félix vide son sac

Joao Felix, la star de l'Atletico Madrid, affirme ne pas être au courant de l'offre de 130 millions d'euros faite par Manchester United.

L'attaquant international portugais a été identifié comme une cible pour les Red Devils, qui cherchaient des renforts offensifs, et GOAL a pu confirmer qu'une approche financière importante avait été faite. Le talentueux joueur de 22 ans insiste sur le fait qu'il n'a jamais fait partie de ces discussions et qu'il se concentre sur l'amélioration de son jeu.

Félix balaye les rumeurs de départ

Joao Félix a répondu, dans une interview accordée à Marca, lorsqu'on l'a interrogé sur une offre qui aurait permis à Manchester United de battre son record de transferts : "Je n'ai rien entendu, donc c'est au président de s'en occuper. Je suis là. Je peux encore m'améliorer, j'ai de nombreuses années devant moi. J'ai beaucoup à apprendre."

Joao Félix a rejoint l'Atletico pour 126 millions d'euros à l'été 2019, le transfert en provenance de Benfica faisant de lui le troisième joueur le plus cher de la planète. Il a parfois eu du mal à être régulier en Espagne, mais il a inscrit 30 buts en 116 apparitions pour les Rojiblancos - les aidant à remporter le titre de la Liga en 2020-21.

Le Ballon d'Or dans un coin de la tête

Le Portugais se sent bien à l'Atlético Madrid et est toujours très ambitieux : "J'ai le sentiment que je dois tout faire pour aider le club et l'équipe. J'essaie de le montrer et si mes coéquipiers me voient comme un leader, c'est encore mieux. De cette façon, nous sommes plus connectés et nous en profiterons beaucoup plus. Le Ballon d'Or ? Il est encore loin, mais aussi plus proche. Je travaille pour cela. J'essaie de tout faire pour cela, dans quelques années on verra si je réussis ou pas".

"Il ne me manque qu'un but ? Marquer est toujours important, mais les buts viennent naturellement. Si je ne marque pas maintenant, je le ferai tôt ou tard. Je pense que c'est la meilleure équipe en termes de qualité que nous ayons eu. À part l'équipe nationale, c'est la meilleure que nous ayons jamais eue. Nous avons tout pour être heureux", a ajouté le numéro 7 de l'Atlético Madrid.

Joao Félix attend toujours d'ouvrir son compteur de buts cette saison, le Bayer Leverkusen étant le prochain adversaire de l'Atletico Madrid en Ligue des champions, tandis que Manchester United a finalement tourné son attention vers d'autres horizons et s'est offert la star brésilienne Antony de l'Ajax Amsterdam, tout en conversant Cristiano Ronaldo, un temps annoncé chez les Colchoneros.