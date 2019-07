Atlético Madrid : la plaque en l'honneur d'Antoine Griezmann vandalisée

Le transfert d'Antoine Griezmann ne passe pas auprès des fans de l'Atlético de Madrid.

Pour son impact sportif, économique et médiatique, Antoine Griezmann laissera une trace éternelle à l'Atlético de Madrid. Le Français a grandi avec ce club, qui a lui aussi grandi grâce à ses performances. Mais de l'idylle au désamour, il n'y a qu'un pas. Le champion du monde peut le constater depuis quelques semaines, voire quelques mois.

Transféré au FC Barcelone dans des conditions houleuses, le Mâconnais a vu sa cote de popularité chuter dans la capitale espagnole.

Une image, relayée par le quotidien Marca, symbolise bien les ressentiments actuels : la plaque créée en l'honneur de l'ancien numéro 7 vers le Wanda Metropolitano a été vandalisée par des fans des Colchoneros dans la journée de dimanche.

"Il est toujours difficile de quitter une maison où on se sent bien avec sa famille et ses amis, c'était difficile, je n'ai que de l'admiration et du respect pour le club", a répondu l'attaquant des Bleus lors de sa présentation officielle, ce dimanche, pour calmer le jeu sobrement.