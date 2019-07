Atlético Madrid, Koke : "Quand Griezmann jouait il donnait tout, mon opinion en tant que supporter je la garde pour moi"

Le milieu de terrain des Colchoneros a évoqué le départ d'Antoine Griezmann mais aussi les recrues et la large victoire contre le Real Madrid.

Antoine Griezmann a quitté l'Atletico Madrid cet été pour rejoindre le . L'international français avait manifesté son envie de quitter les Colchoneros en fin de saison dernière et a obtenu gain de cause parvenant à rejoindre la Catalogne lors du mois de juillet. Du côté de l'Atletico Madrid, la pilule a toujours du mal à passer, bien que les Colchoneros aient recruté Joao Felix pour combler la perte de l'international français. Dans une interview accordée à El Larguero sur la SER, Koke est revenu sur le départ d'Antoine Griezmann.

"Antoine Griezmann est arrivé jusque là grâce à l' et à la . Quand il jouait, il donnait tout. Nous avons apprécié les cinq années qu’il a passé ici. Ce n'est pas une obligation d'être à l'Atletico Madrid. Il a décidé de partir. D'autres sont venus avec un grand enthousiasme et joueront un grand rôle dans le futur du club. Mon opinion en tant que supporter ? Je la garde pour moi", a avoué l'Espagnol.

L'article continue ci-dessous

Koke est revenu sur le très large succès de l'Atletico Madrid contre le lors de l'International Champions Cup : "C'était un match amical. Nous jouons tous avec intensité. Diego Simeone aime toujours gagner et plus contre son rival éternel. Ils n'étaient pas dans une bonne journée. C'est du football. Un résultat aussi volumineux contre le Real Madrid serait presque impensable. Nous y avons mis beaucoup d’intensité".



Le milieu espagnol est conquis par Joao Félix mais ne souhaite pas s'enflammer : "Oui c'est un grand footballeur et vous devez être patient, vous devez continuer à travailler et vous verrez de bonnes choses. Il a donné deux passes décisives, marqué un but et nous espérons qu'il va continuer à ce niveau. Le garçon est excité et il n'est pas nécessaire de mettre la pression sur lui. Il doit juste écouter ses coéquipiers et son entraîneur".

Enfin, Koke a évoqué la possible venue de James Rodriguez chez les Colchoneros cet été : "C'est un joueur du Real Madrid. C'est un excellent joueur et nous ne savons pas ce qui va arriver. S'il vient, il est le bienvenu et s'il ne vient pas, je lui souhaite bonne chance dans l’équipe où il est".