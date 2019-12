Atletico Madrid, João Félix : "Les 120M€ ne seront jamais un poids"

L'attaquant portugais n'est pas préoccupé par le prix qu'il a coûté aux Colchoneros. Il aurait aimé réaliser un meilleur début de saison.

Acheté 120 millions d'euros par l'Atletico Madrid, João Félix a réalisé une pré-saison en trombe avant d'être freiné par une blessure. Si l'attaquant peine à se montrer décisif et enchaîner les buts, il s'adapte au fur et à mesure au jeu des Colchoneros et laisse déjà entrevoir tout son talent sur certaines séquences. Dans un entretien accordé à Record, João Félix est revenu sur son incroyable transfert de à l'Atletico Madrid, mais l'attaquant de 20 ans n'est pas perturbé par l'étiquette et le prix de ce transfert.

"Les 120 millions ne seront jamais un poids pour moi. Je peux même dire que cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Après mon transfert, je me suis dit : 'p**in, j'ai coûté 126 millions. Le prix du transfert était un thème qui est passé totalement à côté de mon esprit. Quand je vais m'entraîner ou quand je vais sur le terrain et jouer, je m'intéresse à la passion du football et au plaisir de faire ce que j'aime le plus", a analysé l'attaquant portugais.

"Quand je vais commencer à marquer, les buts vont s'enchaîner"

L'article continue ci-dessous

João Félix aurait aimé réussir davantage ses débuts avec l'Atletico Madrid : "Être plus décisif ? Oui, bien sûr, j'aurais aimé pouvoir marquer plus de buts, mais peut-être la saison dernière quand je tirais c'était tout le temps un but, peut-être que ça frappait la jambe d'un joueur et ça rentrait, et maintenant, c'est un peu plus difficile de marquer des buts en ce moment ... quand le ballon va commencer à entrer je vais marquer des buts les uns derrière les autres. Les comparaisons ? On me demande souvent et je réponds toujours de la même manière: un joueur comme Cristiano est unique et irremplaçable. Je veux juste être João Félix".

Le Golden Boy 2019 est revenu sur les critiques de Diego Simeone qui aimerait le voir avec un plus grand coffre physique : "Avoir plus d'énergie, plus de gaz ? Diego Simeone dit ces choses et il ne dit pas ça pour dire du mal de moi, ce sont des choses à améliorer. Et bon, je vais travailler pour avoir plus de gaz, pour avoir un peu plus de temps. Bien sûr que j'ai déjà grandi depuis mon départ de Benfica, chaque jour j'évolue et si on travaille tous les jours on évolue tous les jours".

João Félix est fier de son ascension : "Si on me demandait à quoi je m'attendais lorsque j'ai commencé à jouer régulièrement au Benfica en janvier de cette année, je ne pouvais même pas imaginer un scénario aussi bon et heureux dans mes meilleurs rêves. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que cela se passerait comme ça, c'est la raison pour laquelle la réalité a largement dépassé les attentes. Être un titulaire de Benfica, atteindre un haut niveau de football, être champion national, rejoindre l'équipe nationale, être transféré à l'Atlético de Madrid et remporter le Golden Boy, le tout en si peu de temps, a été fantastique pour moi".