Atletico Madrid, João Félix : "Il n'y a pas de pression"

Devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Colchoneros en Ligue des champions, le Portugais est revenu sur ses premiers pas avec son nouveau club.

L'Atletico Madrid n'est pas tombé dans le piège du ce mardi soir en . Après avoir arraché un match nul contre la lors de la première journée de la phase de poules, les Colchoneros ont remporté leur deuxième match en grande partie grâce à João Félix. L'international portugais a marqué, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club madrilène en C1, et s'est montré inspiré face à l'équipe russe.

En zone mixte, João Félix a exprimé sa satisfaction après avoir marqué son premier but en C1 ayant contribué à la victoire des Colchoneros : "Je suis très content pour mon but. Mon premier en Ligue des Champions. Il n’y a pas de pression, je ne fais que jouer. Je fais mon travail. Avec le temps, ça ira mieux, les choses vont s’améliorer. (…) Je ne regarde pas tout ce qui se dit sur moi. Je n’y fais pas attention".

"Simeone fait le meilleur pour l'équipe"

"Le manque de but de notre équipe ? Ce sont des choses dont les gens parlent maintenant, mais avec le temps le ballon va finir par rentrer dans le but comme cela a été le cas aujourd'hui. La parade d'Oblak ? Oui, elle était très belle. Nous savons tous que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde", a ajouté la recrue la plus chère de l'histoire de l'Atletico Madrid, acheté pour 126 millions d'euros à .

João Félix a évoqué son adaptation : "Oui, ça a bien marché. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualités. C’est plus facile de marquer et d’avoir des actions de but. Ce n’est pas nécessaire que je marque pour justifier ça, le prix de mon transfert. Le plus important, c’est que l’équipe marque. On travaille tous ensemble. Celui qui doit marquer, marque. (…) J’ai plus d’espace pour avoir le ballon avec ce système. Je fais mon travail. Cholo sait ce qu’il fait, c’est un grand coach. Il fait le meilleur pour l’équipe. C’est un grand coach et si je suis venu ici, c’est parce que je voulais apprendre avec les meilleurs. Et c’est ce que je fais".

Après une pré-saison canon où il empilait les buts et les passes décisives, João Félix est un peu rentré dans le rang en ce début de saison. L'international portugais a marqué trois buts et délivré une passe décisive en neuf matches toutes compétitions confondues. L'ancien du Benfica monte en puissance et trouve sa place au fur et à mesure dans le dispositif de Diego Simeone. Nul doute que l'Atletico Madrid aura besoin d'un João Félix étincelant cette saison pour remplir ses objectifs.