Atlético Madrid : Il y a un problème et Simeone doit y faire face

L'entraîneur de l'Atlético Madrid doit résoudre au plus vite les problèmes d'équilibre de son équipe pour être compétitif cette saison.

Parmi les 300 phrases lapidaires du communicant, Diego Simeone, qui dépasse même sa figure emblématique d'entraîneur, l'une d'entre elles radiographie le moment actuel traversé par l'Atlético Madrid : "Si l'équipe a un problème, tu ne dois pas t'inquiéter, tu dois t'en occuper". Juste comme ça, sans anesthésie. C'est ce que doivent faire les champions en titre. Si le staff prête plus d'attention à la situation réelle de l'équipe et arrête de se vanter de la collection de stars, chose typique de ceux qui se vantent d'être dans la liste Forbes, il est possible que l'Atletico se remette sur le droit chemin.

L'Atleti ne vit pas un drame, loin de là, mais il a des problèmes urgents à résoudre s'il veut être dans la lutte pour les titres. Des problèmes dont Cholo ne devrait pas s'inquiéter, mais dont il devrait s'occuper. Pour en venir au fait : l'équipe défend de plus en plus mal, s'expose en laissant des espaces, concède des occasions comme elle n'en a jamais concédé auparavant et donne des situations, du temps et des buts qui la condamnent à devoir ramer, à contre-courant et contre toute attente, dans presque chaque match.

Seul un malade mental oserait mettre en doute la capacité de Simeone à diriger le groupe, à diagnostiquer les problèmes et à les résoudre. Il est l'homme de la situation. Et pourtant, seul un fan récalcitrant nierait l'existence de problèmes qui, depuis le début de la saison, continuent de se reproduire. Un aveugle peut les voir et ils sont ce qu'ils sont : l'équipe est bloquée à domicile - 2 victoires sur 7 possibles -, elle concède des buts qu'elle ne devrait jamais concéder, elle rate des premières mi-temps et elle a renoncé à repartir de derrière parce qu'elle a renoncé à se tirer une balle dans le pied.

Parfois ce sont des erreurs collectives inexplicables (Vitoria), parfois ce sont des erreurs individuelles (Real Sociedad), parfois c'est un manque de concentration (Villarreal) et parfois elles appartiennent au domaine du possible (Liverpool). Le fait est que l'Atleti encaisse beaucoup de buts, qu'il les encaisse facilement, qu'il se complique la vie et que, lorsqu'il est condamné à devoir revenir au score à presque tous les matchs, ne nous leurrons pas, il n'a pas autant de capacité à marquer des buts que le FC Barcelone de Cruyff.

Il reste un monde et même si l'alarmisme n'est pas un bon compagnon de voyage, Simeone doit retrousser ses manches et s'activer. Il doit équilibrer le soutien défensif de l'équipe, resserrer l'axe du terrain, réussir les premières approches et chercher une formule de jeu qui permettra à l'Atleti de ne pas avoir à terminer chaque match par une épopée, en chargeant vers l'avant, comme la "Septième Cavalerie". Si vous vous vaccinez facilement, si tout le monde vous génère, si vous devez presque toujours escalader l'Everest à pleins poumons, c'est le symptôme d'un manque de fiabilité.

Et s'il y a une raison pour laquelle cette équipe a remporté des titres, c'est précisément parce qu'elle était fiable. L'Atleti a concédé peu de choses et a donné moins d'occasions. Et cette équipe a été construite de de la défense vers l'attaque. Le sentiment est que devant, ils peuvent mettre le feu à n'importe qui, mais qu'en défense, ils courent comme un camion de pompiers dans la direction du mauvais feu. Joao, Suárez, Lemar, Griezmann, Correa et compagnie sont très bons, mais si l'équipe ne défend pas avec un minimum d'ordre et d'équilibre, cela ne sert à rien. La qualité sans le travail est inutile. Et sans équilibre, c'est un échec. L'Atleti a un problème. Simeone le sait. Et il doit s'en occuper.

Rubén Uría