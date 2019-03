Atletico Madrid, Enrique Cerezo : "Pas tout le monde n'a la chance d'avoir autant de Ligue des champions que Cristiano Ronaldo"

Le président de l'Atletico Madrid est revenu sur la "provocation" de l'international portugais au match aller. Il rêve d'atteindre la finale de C1.

L'Atletico Madrid est en ballottage très favorable face à la en . Les Colchoneros ne sont pas encore qualifiés et doivent se méfier d'un nouvel exploit de Cristiano Ronaldo, qui leur a déjà joué des mauvais tours par le passé. Sifflé au Wanda Metropolitano au match aller, l'international portugais avait eu un geste d'humeur, faisant un cinq avec ses doigts pour répondre aux supporters de l'Atletico Madrid, faisant référence au nombre de Ligue des champions qu'il a déjà remporté durant sa carrière.

Forcément, ce geste avait fait polémique, d'autant plus après la victoire de l'Atletico Madrid contre la Juventus. En marge du match retour, Enrique Cerezo a été interrogé sur la confrontation face aux Bianconeri et est revenu sur le geste de Cristiano Ronaldo : "Cristiano Ronaldo est un très grand joueur, qui défend le club dans lequel il joue. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir le nombre de Ligue des champions qu'il a. C'est un grand joueur et c'est sûr qu'il a un grand rendement à la Juventus", a expliqué le président des Colchoneros, des propos relayés par As.

"Jouer la finale à domicile"

Passé les polémiques, Enrique Cerezo a préféré se concentrer sur la rencontre. Le président de l'Atletico Madrid, dont l'équipe est un peu distancé en par le , est conscient de l'importance pour la suite de la saison de ce résultat : "Nous voulons faire une grande partie, gagner et nous n'espérons pas tomber dans un piège ou quelque chose du genre".

L'Atletico Madrid espère poursuivre sa route dans la compétition, d'autant plus que la finale de la Ligue des champions se jouera cette saison au Wanda Metropolitano, et les Colchoneros n'ont pas caché leur désir de la jouer, à domicile, depuis le début de la saison. "Notre désir est d'arriver jusqu'à la finale, qui est chez nous, à la maison. Nous en faisons la promesse et nous allons voir si nous pouvons y arriver", a avoué Enrique Cerezo.

"Nous souffrons à tous les matches et ce sera le cas dans celui-là aussi. Mais nous avons l'avantage et j'espère que nous allons pouvoir en profiter. Notre envie est d'arriver où nous voulons arriver. C'est un match important, le plus important de la saison, et nous devons avoir confiance", a conclu le président de l'Atletico Madrid. L'avenir européen de l'Atletico Madrid se jouera ce mardi soir à Turin, et en cas de victoire, nul doute que les Colchoneros feront office de sacrés outsiders.