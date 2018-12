Atletico Madrid, Enrique Cerezo : "L'objectif c'est la finale au Wanda"

Le président et le propriétaire de l'Atletico Madrid ont réagi au tirage au sort de la Ligue des champions face à la Juventus.

C'est peut-être le plus gros choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Juventus de Cristiano Ronaldo sera opposé à l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann en février prochain. Les Colchoneros surveilleront de près l'ancien merengue, Cristiano Ronaldo, qui leur avait joué de vilains tours sur la scène européenne lors des dernières saisons.

Enrique Cerezo qui lors d'un discours a fait le bilan d'une "année 2018 fantastique" a forcément été contraint de parler du tirage au sort de la Ligue des champions et l'objectif reste celui fixé en début de saison, la finale : "Ce n'est pas la première fois que nous jouons contre la Juventus et que nous les battons. Notre objectif est la finale qui se déroule dans notre stade".

"La Juve est toujours très forte"

Clemente Villaverde, propriétaire, s'est également épanché sur la Juventus et son arme fatale, Cristiano Ronaldo : "Heureux d’être encore un an ici dans cette phase, c’est très important pour le club, nous savions que les équipes du premier chapeau étaient très fortes. Si vous voulez atteindre une finale, qui dans notre cas est dans notre domaine, vous devez faire face au meilleur".

"La Juventus est toujours très forte, elle a dominé l’Italie ces dernières années et a atteint la finale de C1. L’état des équipes est très important en février, maintenant les deux équipes vont bien. Cristiano Ronaldo est un joueur de plus, il est important dans son équipe mais pour moi les équipes sont un groupe, la Juve est sortie renforcée avec la signature de Cristiano Ronaldo mais nous avons aussi nos armes", a ajouté le gérant de l'Atletico Madrid.



Juanfran a aussi donné son avis sur le tirage : "Nous avons pris la Juventus dans le tirage au sort, un adversaire difficile, mais nous avons toujours les pieds sur terre et nous savons que le chemin vers la finale sera compliqué, l'évolution du club a été incroyable et nous espérons pouvoir la continuer avec notre travail et en tant que rojiblanco, je suis fier que la finale se déroule dans notre stade".