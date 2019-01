Atletico Madrid, Diego Simeone répond à un possible départ de Lucas Hernandez : "Tant que le mercato ne sera pas fermé, nous ne serons pas tranquilles"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a répondu aux questions concernant les rumeurs de départ de Lucas Hernandez et Diego Godin.

Après avoir connu un mercato estival agité autour de l'avenir incertain d'Antoine Griezmann, l'Atletico Madrid va encore, malgré lui, connaître, de toute évidence, un mercato hivernal sous le signe du danger. Deux défenseurs majeurs sont annoncés sur le départ chez les Colchoneros. Le premier n'est autre que le capitaine, Diego Godin, en fin de contrat au terme de la saison, qui est annoncé partant à l'Inter Milan l'été prochain.

Et l'autre défenseur de l'Atletico Madrid annoncé sur le départ est Lucas Hernandez. Selon les informations de Marca, le champion du monde 2018 serait fortement courtisé par le Bayern Munich, même si ce dernier n'a pas encore fait son choix concernant son avenir. Alors forcément, en conférence de presse, Diego Simeone n'a pas pu échapper à toutes les questions concernant le mercato de son équipe et notamment l'avenir de ses deux joueurs.

Trouver la meilleure solution pour Godin

"En général, nous savons que nous ne serons pas tranquilles tant que le marché des transferts n'aura pas pris fin. Il est toujours possible que des joueurs extraordinaires que nous avons, d'autres équipes dotées de grandes structures comme le Bayern, puissent aspirer à les avoir. Lucas Hernandez est un joueur dont nous avons besoin, nous espérons pouvoir petit à petit il puisse devenir accro à l’équipe. Je pense au présent, aux situations, à ce que nous devons examiner pour ce qui compte vraiment pour nous", a analysé Diego Simeone.



"Ce que je crois, Godín et l'Atletico, cherchent les meilleurs moyens et les meilleures possibilités pour chacun d’entre eux et c’est le bien des deux parties. Godín et le club savent ce que je pense et le club décidera ce qui leur semble le plus pratique. Oui c'est pour le bien de Diego et du club, qu'il reste avec nous. Il n'est pas nécessaire de parler plus clairement de ce que j'ai toujours dit de Godín", a ajouté l'Argentin. À ne pas rater La réponse très grossière de Ribéry aux critiques le visant : "N*quez vos mères"

Diego Simeone préfère se concentrer sur le jeu plutôt que sur le mercato : "Ce sont des choses qui se passent pendant la saison et, pendant toutes les années, il y a eu ce genre de situation. Les joueurs qu'on veut nous prendre parce qu’ils sont très bons, ceux qui ont besoin de minutes ... Mais notre objectif est de nous concentrer sur ce qui nous importe le plus pour faire face à un rival comme Séville, qui est encore plus fort à la maison. Nous nous concentrons sur le positif et générons toujours des sentiments de rêve que depuis que nous gérons l'équipe".