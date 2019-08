Atletico Madrid, Diego Simeone : "Pas facile de concurrencer le tout puissant FC Barcelone et Real Madrid"

Ambitieux, l'Argentin est conscient que ce ne sera pas simple de battre les deux mastodontes du football espagnol mais a confiance en son équipe.

Large vainqueur du (7-3) lors de l'International Champions Cup, l'Atletico Madrid a prouvé que comme chaque saison, ou presque, depuis cinq ans, il va falloir compter sur lui. Malgré la perte d'Antoine Griezmann cet été, les Colchoneros ne semblent pas s'être considérablement affaiblis et auront à coeur de jouer les troubles fêtes en mais aussi sur la scène européenne en .

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Atletico Madrid a reconnu que son club souffre toujours de la comparaison et de la concurrence avec les deux mastodontes du football espagnol, mais ne désespère pas de les surprendre : "Nous souffrons toujours. Nous n'arrêtons pas de souffrir, peu importe combien nous gagnons. La concurrence contre les tout-puissants, contre le Real Madrid et le , les meilleurs au monde, n’est pas simple. Avoir terminé à deuxième place commence à générer la possibilité de rivaliser avec eux pour les battre".

"Avec des noms, vous ne gagnez pas"

Diego Simeone ne veut pas mettre la pression sur son effectif, bien que conscient qu'il regorge de qualité : "Le meilleur effectif que je n'ai jamais eu à l'Atletico Madrid ? Il n'est pas juste de parler d'une équipe qui n'a pas commencé la compétition. Nous pensons au présent, c’est de nous améliorer avec les entraînements, dans les matches, pour concurrencer chacun dans à son poste et à la fin de l’année, nous serons en mesure de dire si c'est ou non la meilleure équipe".

"Avec des noms, vous ne gagnez pas. Vous gagnez avec le jeu. Et avec des joueurs qui interprètent ce dont l'équipe a besoin. Nous avons bien travaillé, l’effort collectif et le talent améliorent l’équipe. S'il y a ces ingrédients, nous aurons des options pour gagner. Dans ces matches, vous voyez une équipe compacte, qui n'a pas changé au-delà des recrues. Il y a plus de talent, nous serons plus proches que nous voulons obtenir en ", a ajouté l'Argentin.



Diego Simeone ne veut pas faire rêver ses supporters avec des paroles en l'air : "Les messages sont envoyés avec des faits, pas avec des mots. Le club est le plus important et de ce que nous pouvons générer au sein de l’équipe, nous voulons rechercher un moyen d'être compétitif et petit à petit, les garçons qui arrivent commencent à ressentir ce que le groupe a fait ces dernières années. Nous ne regardons personne. Premièrement, nous voulons mieux rivaliser les uns avec les autres et, le cas échéant, nous allons mieux rivaliser avec nos rivaux".