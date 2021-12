Atlético Madrid : Diego Simeone ouvre la porte à un départ de João Félix

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a refusé d'exclure la possibilité que João Felix quitte le club en janvier. Le joueur de 22 ans a du mal à reproduire régulièrement sa meilleure forme depuis que l'Atletico Madrid a réalisé son transfert le plus cher de son histoire pour signer l'attaquant de Benfica pour 126 millions d'euros en 2019.

Les blessures et la concurrence accrue à son poste ont limité son temps de jeu en équipe première cette saison, ce qui a déclenché des rumeurs d'un départ pendant le mercato hivernal. Les difficultés de Felix cette année ont été exacerbées par une blessure à la cheville contractée en jouant pour le Portugal à l'Euro 2020, qui lui a fait manquer le début de la saison, avant qu'il ne souffre d'un problème au mollet en novembre.

Simeone "ouvert à tout"

Les recrutements estivaux de Matheus Cunha et d'Antoine Griezmann ont encore limité ses opportunités, João Félix n'ayant été titularisé que six fois toutes compétitions confondues jusqu'à présent, pour un seul but. Lorsqu'on lui a demandé si l'attaquant envisageait de quitter le club le mois prochain, Simeone a répondu lors d'une conférence de presse : "Je comprends toujours tout, je suis ouvert à tout. La chose la plus importante est l'équipe. João est une pièce importante de notre équipe".

Cependant, Diego Simeone a également semblé offrir un rameau d'olivier à João Felix, révélant à quel point il était impressionné par son entrée en seconde période contre le Real Madrid le week-end dernier. "Il doit répéter des performances comme celle qu'il a donnée l'autre jour au Bernabeu", a ajouté Simeone. "Il a joué 30-35 minutes et a montré tout le talent qu'il a. Espérons qu'il répète cela, car c'est le joueur dont nous avons besoin."

"João Félix doit mûrir et de grandir pour trouver la constance que le football exige"

"J'ai beaucoup parlé avec lui. Je n'ai rien à vous expliquer sur ce qu'il faut travailler à l'intérieur. En voyant João Félix pendant quelques minutes, on se rend compte que c'est un grand joueur. Il traverse une période de croissance, nous l'avons vu avec le Portugal et peut-être ici aussi. Il s'agit de mûrir et de grandir pour trouver la constance que le football exige", a conclu Diego Simeone.

Si l'Atlético Madrid venait à ne plus croire en João Félix et décidait de le vendre, nul doute qu'il n'aurait pas de mal à trouver preneur. Plusieurs clubs de Premier League sont régulièrement annoncés comme intéressés par les talents de l'international portugais. En revanche, l'Atlético Madrid aurait très probablement du mal à vendre l'ancien de Benfica sans perdre d'argent au vu de la somme investi en 2019 et des deux dernières saisons de l'international portugais dans la capitale espagnole.