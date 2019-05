Atlético Madrid - Diego Simeone : "Lemar a beaucoup grandi et ne perdra pas son talent"

En conférence de presse avant d'affronter l'Espanyol, l'entraîneur des Colchoneros est revenu sur la première saison de l'international français.

Recruté par l' pour 70 millions d'euros l'été dernier, Thomas Lemar n'aura pas répondu à toutes les attentes pour sa première saison dans la capitale espagnole. Auteur de deux buts et de trois passes décisives, le champion du monde français a mis du temps à s'adapter aux principes de son entraîneur, Diego Simeone.

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur argentin s'est exprimé sur l'ancien monégasque en indiquant ce qu'il a notamment apprécié chez lui lors de cette première saison. "C’est un joueur différent, un profil que nous n’avons pas dans l’effectif, vertical, qui progressera avec le temps grâce au collectif et à son travail pour le groupe. Il a beaucoup grandi et le talent, il ne le perdra pas."

"À nous de trouver l’équilibre pour tirer le meilleur de lui"

Diego Simeone confie même que c'est à lui et son staff d'apporter des solutions à Lemar. "Ce sera à nous de trouver l’équilibre pour tirer le meilleur de lui et pour qu’il soit plus régulier sur l’ensemble d’un match. Je suis sûr qu’il s’améliorera encore plus comme footballeur."

Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien monégasque s'inscrit dans l'avenir du côté de l'Atlético Madrid où son entraîneur continue de fonder de grands espoirs en lui. De bon augure pour la suite et notamment l'exercice suivant.