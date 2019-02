Atletico Madrid, Diego Simeone : "La Juventus est un puissant adversaire, c'est du 50-50"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a refusé de parler d'une finale avant l'heure et a écarté la possibilité de voir Diego Costa débuter.

L'Atletico Madrid n'a qu'une seule obsession cette saison : jouer la finale de Ligue des champions dans son stade au Wanda Metropolitano. Les Colchoneros ont encore un long parcours devant eux pour parvenir à leurs fins, et cela commence par vaincre la Juventus, l'un des favoris à la victoire finale, encore plus avec la présence de Cristiano Ronaldo dans ses rangs cette saison. En conférence de presse, Diego Simeone est revenu sur le choix de l'international portugais de rejoindre les Bianconeri.

"Cristiano Ronaldo a fait un excellent choix de relever un défi important d'un point de vue sportif et professionnel. Et il fait partie d’une équipe solide, mais nous pensons à nos joueurs de football, à Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Diego Costa, Saúl... avec un grand enthousiasme et un présent et une grande envie de jouer un match important", a confessé l'entraîneur argentin.

"Pas une finale avant l'heure"

L'article continue ci-dessous

Diego Simeone considère qu'il n'y a aucun favori : "Tout me fait rêver. Être en Ligue des champions dans une si belle compétition, contre une grande équipe comme la Juventus et jouer ces matches génère de la croissance. Être dans cette compétition est une fierté et continuer à progresser en tant que club et en tant qu'équipe nous donnera des possibilités de continuer à vivre dans cette compétition. Une finale anticipée ? Non, car c'est un 1/8ème et ils ne vous donnent pas de trophée si vous gagnez".

"Nous sommes confrontés à un adversaire, la Juventus, un rival très puissant, un grand club et une entité avec un entraîneur qui est ici depuis de nombreuses années et avec de nombreux joueurs de très haut niveau, capables de souffrir et avec de la qualité. Nous espérons prendre le match comme nous le souhaitons. Je pense qu'il y a une parité entre les deux équipes. Pour le moment, personne n’a un avantage, nous allons commencer à 50-50", a ajouté l'Argentin.

Diego Simeone a également fait le point sur les forces en présence. Il pourra compter sur le retour de Koke qui pourrait même débuter la rencontre, en revanche, Diego Costa, qui a effectué son retour samedi, n'est pas encore prêt pour un match entier : "Koke ? Attendons jusqu'à demain pour voir comment il se sent. Il est excité et il y a une possibilité que lui ou Thomas Lemar joue. Diego Costa ? Non, il n'est pas prêt pour 90 minutes".