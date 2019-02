Atletico Madrid, Diego Simeone : "Je m'excuse pour mon geste face à la Juventus"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a fait son mea-culpa après son geste déplacé face à la Juventus en Ligue des champions mercredi soir.

El Cholo ne porte pas son surnom pour rien. Diego Simeone a suscité la polémique avec un geste maladroit. L'entraîneur de l'Atletico Madrid a eu un geste déplacé, se tenant les parties intimes, sur le but marqué par l'Atletico Madrid. S'il a justifié ce geste après la rencontre en disant qu'il faisait référence à ses choix forts dans sa composition d'équipe, Diego Simeone s'est excusé devant les médias ce samedi afin de stopper la polémique.

"Vous savez que je ne cherche jamais d'excuses ni de justifications. Je tiens à m'excuser une fois de plus pour ce que j'ai fait le jour du match à des personnes qui ont été offensées par le geste de l'autre jour, qui était clairement une expression de joie, une mauvaise expression de ce que je ressentais pour mes joueurs, et non contre la Juventus. Je communique ceci pour clore le problème avant que vous ne commenciez à demander ce que je pense ou ne pense pas au geste que j'ai eu", a expliqué Diego Simeone.

L'article continue ci-dessous

Simeone a confiance en Morata

Buteur face au Real Madrid et à la Juventus, Alvaro Morata a vu ses buts annulés, mais cela ne va pas l'affecter selon l'entraîneur de l'Atletico : "Morata peut-il être abattu après ses buts refusés ? Se laisser abattre ? Il vient d'arriver ! Nous avons besoin de son énergie, de sa force et qu'il continue à insister sur les situations qu'il a. S'il continue à travailler de la même manière, les bonnes choses vont vite arriver. Nous avons besoin de lui, sans aucun doute, nous avons besoin d'un Alvaro Morata fort".

Annoncé à l'Inter, Diego Godin se rapproche de jour en jour de la sortie. Diego Simeone n'a pas voulu réagir aux propos des dirigeants de l'Inter qui sont très confiants pour la venue de l'Uruguayen : "Les propos de Marotta ? Je ne peux rien dire car c'est un avis, ce sont quelques mots de Marotta. Si Diego Godín ou l'Atlético ont quelque chose à communiquer, ils en seront informés. En principe, je ne pense à rien que je ne connaisse".

Enfin, l'entraîneur de l'Atletico Madrid a été invité à réagir au geste de Cristiano Ronaldo, qui pendant la rencontre et en zone mixte, a fait le signe cinq en référence à son nombre de Ligue des champions remporté tandis que les Colchoneros n'en ont jamais gagné une seule dans leur histoire : "Le geste de Cristiano Ronaldo ? Je comprends tout, je fais partie de ce monde et je comprends ce qui peut arriver dans ces moments-là".