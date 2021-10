Atlético Madrid : Diego Simeone défend Griezmann

L'entraîneur de l'Atlético Madrid refuse de désigner l'international français comme le coupable du manque d'équilibre des Colchoneros cette saison.

Avec le retour d'Antoine Griezmann, tout le monde s'attendait à ce que l'Atlético Madrid soit encore plus fort que l'année dernière. Champion d'Espagne en titre, l'Atlético faisait pratiquement office de favori en championnat avec un FC Barcelone affaibli sans Lionel Messi et un Real Madrid qui ne c'est pas vraiment renforcé cet été. Mais les Colchoneros ont perdu leur ADN en ce début de saison : une défense infranchissable.

En effet, si l'Atlético Madrid compte désormais de nombreux talents offensifs dans ses rangs avec la présence de Luis Suarez, Antoine Griezmann, Joao Félix, Angel Correa, Thomas Lemar, pour ne citer qu'eux, sur le plan défensif, l'équipe de Diego Simeone est plus friable. L'Argentin est désespérément à la recherche de l'équilibre parfait pour transformer son équipe en véritable rouleau compresseur. En conférence de presse, Diego Simeone a refusé de mettre ce manque d'équilibre sur le dos d'Antoine Griezmann.

"Je ne suis pas d'accord avec tout le monde sur la différence avec la saison dernière. Lemar a presque tout joué en tant que troisième milieu de terrain mais en réalité, il a fini par jouer presque comme un attaquant. Et l'équipe a pu se défendre comme toujours et garder un certain équilibre. Puis il y a eu João Félix au début, puis Angel Correa, Hector Herrera... Nous trouvions de meilleures alternatives pour équilibrer l'équipe et son potentiel offensif", a analysé l'Argentin.

"Le temps de jeu ? Je n'ai aucun engagement envers qui que ce soit"

"Cette année nous avons ajouté Antoine Griezmann, mais je ne pense pas qu'il fasse moins d'efforts que Thomas Lemar si nous devons faire une comparaison en fonction du positionnement sur le terrain. Nous devons trouver le moyen pour que l'équipe soit équilibrée, ce qui est la chose la plus importante et la plus difficile dans le football", a ajouté l'entraîneur de l'Atlético Madrid.

Diego Simeone est conscient des forces et faiblesses de son équipe : "Nous recherchons l'équilibre que toutes les équipes doivent avoir pour pouvoir concourir à un niveau élevé. Nous avons concédé beaucoup de buts en début de match, ce qui nous a amenés à changer le cours du jeu. Nous sommes revenus dans beaucoup d'entre eux, et quand nous n'avons pas pu, nous nous sommes rapprochés. Cela montre bien la réaction de l'équipe face à ce qui pourrait se passer pendant le match".

Concernant sa rotation pour les matches et les semaines à venir, l'entraîneur de l'Atlético Madrid s'est montré pragmatique et fera jouer ses éléments les plus en jambes : "C'est le terrain qui décide. Le terrain déterminera qui aura plus de minutes et qui en aura moins. Nous avons l'œil pour aider ce que l'équipe demande. Je n'ai aucun engagement envers qui que ce soit et ils le savent. Et je cherche ce que l'équipe peut faire de bien".