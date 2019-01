Atletico Madrid, Diego Simeone concentré sur les matches : "Le Mercato ? Quoi qu'il arrive, ça se passera que je le veuille ou non"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a esquivé les questions concernant le marché des transferts et préfère se concentrer sur les prochains matches.

Diego Simeone n'est pas un fan du mercato hivernal. L'Argentin l'a bien fait savoir depuis quelques jours. Et pour cause, l'entraîneur de l'Atletico Madrid sait que plusieurs de ses joueurs sont désirés par des clubs européens et craint de voir son équipe perturber pour la suite de la saison. L'avenir de Lucas Hernandez est notamment sur toutes les lèvres, lui qui est annoncé en partance pour le Bayern Munich l'été prochain.

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Atletico Madrid a préféré évoquer le match contre Girona plutôt que les dossiers du mercato : "Alvaro Morata ? Je ne pense pas aux gars qui ne sont pas avec nous. Il ne parlerait pas bien de moi. Je pense à ceux qui peuvent me donner des solutions à Girona. Est-ce que je compte sur Lucas Hernandez contre Girona ? En général, je ne dis pas à la presse ce que je n'ai pas encore dit à mes joueurs".

Simeone évasif sur Godin

"Je vis entraînement après entraînement, match par match, jour après jour. Je me concentre sur la recherche de ceux qui peuvent faire du mal à Girona. Le reste arrivera, peu importe ce que vous analysez ou non, pensez ou ne pensez pas, peu importe ce que vous voulez ou non, ce qui va arriver arrivera ... C'est notre réalité", a ajouté le technicien de l'Atletico Madrid.



En fin de contrat en juin prochain, Diego Godin n'a toujours pas prolongé. Diego Simeone a été interrogé sur la situation du défenseur uruguayen chez les Colchoneros : "Le club travaille sur les besoins du club et sur ce dont nous avons besoin dans l'équipe. L'importance de Diego Godin pour nous est claire. J'espère qu'il continuera dans la même veine qu'il est parce qu'il a un très bon niveau lors des derniers matches". À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

El Cholo s'est penché sur le match retour de Coupe du Roi : "Girona joue très bien chaque fois qu’il fait face à nous, il l’a fait avec Machín et il l’a fait avec Eusebio. Il garde la même ligne toujours contre nous. En championnat et en Coupe, il nous a attendu plus que sous l'ère Machin lors du match aller En raison de leurs qualités, ils ont eu plus d’options pour réaliser des contre-attaques, ce qui augmente leur vitesse et ils arrivent avec beaucoup de monde. Il devra jouer comme à chaque match. Le moyen est de générer des occasions".