Atletico Madrid, Diego Simeone : "Antoine Griezmann est le joueur le plus ambitieux que nous ayons"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid est content que l'attaquant français soit ambitieux. L'Argentin attend plus de Thomas Lemar dans le sprint final.

Buteur face au FC Séville, Antoine Griezmann a encore porté l'Atletico Madrid, mais l'international français n'a pas suffi pour battre le FC Séville dans le choc entre les poursuivants du FC Barcelone en Liga. Après la rencontre, Saul avait eu un mot à l'encontre de son attaquant français et estimait qu'au vu de son niveau il devrait être encore plus ambitieux et avoir une influence encore plus grande sur les Colchoneros.

"Antoine Griezmann est vraiment très en forme, mais je pense qu'il doit être plus ambitieux, il sait que c'est notre leader, qu'il doit faire un petit effort en plus et il l'a fait aujourd'hui pour nous offrir un point. Il doit être plus ambitieux et savoir que les occasions qu'il a, il doit les mettre au fond, pour nous donner les 3 points. Il est conscient de tout ça", avait indiqué Saul après le match contre le FC Séville. Diego Simeone lui, considère que son meilleur buteur est ambitieux : "Antoine est le joueur le plus ambitieux que nous ayons".

Simeone ne négligera pas la Coupe du Roi

"Tout d’abord, je pense que l’équipe a fait un bon match à Séville et a bien rivalisé. Certes, Thomas Lemar n'a pas joué au niveau auquel il voulait jouer. Lorsqu'il a quitté le terrain, il grandissait et s'améliorait, mais l'entraîneur l'a sorti. Il faut de la patience et attendre pour un joueur qui est fondamental pour nous et nous sommes convaincus que lorsque la compétition deviendra importante, que ce soit la Coupe ou la Ligue des Champions, le joueur dont nous avons besoin et qui est à l’intérieur apparaîtra". À ne pas rater Alisson Becker : "L'histoire de Liverpool m'a aidé à les choisir plutôt que Chelsea"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid ne veut pas brader la Coupe du Roi : "Nous accordons de l'importance aux matches amicaux, à la Coupe du Roi, à la Ligue des champions, à la Liga ... À tout ce qui est en jeu avec le maillot de l'Atletico Madrid. Cela ne changera rien. Nous allons essayer de sortir avec les gens qui peuvent faire du mal à Girona".

Interrogé sur ce qu'il retient de ses sept ans à l'Atletico, Diego Simeone a répondu avec philosophie : "Ce que je voudrais dire, c’est que si nous comparons ce match avec celui de l’Atlético, nous trouvons d’énormes similitudes. Et sept années ont passé ... Ce que je laisserais derrière moi, je le garde pour moi. Ce qui me motive, ce n'est pas de fuir le présent, car ce qui nous a tous rendus forts, techniciens et clubs, c'est regarder le présent".