Atletico Madrid, Diego Simeone : "Alvaro Morata ? Rien n'est fait"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a indiqué que le transfert de l'attaquant de Chelsea n'est pas encore scellé. Des détails restent à régler.

Le mercato hivernal a mis en place une véritable valse des attaquants. Avec le départ de Gonzalo Higuain de l'AC Milan à Chelsea, c'est un jeu des chaises musicales qui s'est mis en place avec l'arrivée de Krzysztof Piatek chez les Rossoneri en provenance du Genoa, la probable arrivée d'Antonio Sanabria pour remplacer le Polonais et surtout le départ d'Alvaro Morata des Blues pour laisser la place à l'attaquant argentin.

Mais pour le moment, alors que Chelsea attendait de trouver son successeur pour le laisser partir ce qui est chose faite, l'international espagnol n'a toujours pas quitté Chelsea. Alvaro Morata va selon toute vraisemblance s'engager avec l'Atletico Madrid mais l'officialisation du transfert commence à tarder. En conférence de presse, Diego Simeone a été intérrogé à ce sujet et a indiqué qu'il reste encore des détails à régler et que pour le moment rien n'est encore garanti.

Simeone fidèle à lui-même

"Cela n'a pas encore été fait. Au-delà de toutes les paroles merveilleuses que vous avez dites, rien n’est fait. Ce qui compte, c'est quand c'est fait. Nous sommes qui nous sommes ici et nous devons être intelligents en abordant le match de demain. Et si, finalement, le transfert de Morata devient quelque chose de réel, je parlerai de mes pensées sur le joueur", a indiqué l'entraîneur de l'Atletico Madrid avant la réception de Getafe.



L'arrivée d'Alvaro Morata aura notamment pour but de pallier à l'apport décevant de Nikola Kalinic en attaque. Mais Diego Simeone a rappelé qu'il compte sur l'ensemble de ses joueurs, peu importe leur temps de jeu, leur rendement et leur statut actuel dans l'effectif : "Je compte sur Nikola Kalinic et sur tous les joueurs qui font partie de notre équipe, qu'ils soient blessés ou non, et qu'ils essayent de faire de leur mieux".



Enfin, Diego Simeone est en négociation avec l'Atletico Madrid pour prolonger son contrat au-delà de juin 2020, et il pourrait devenir la personne la mieux payée du club devant la star de l'équipe, Antoine Griezmann. Mais l'Argentin a botté en touche à ce sujet : "Il n'y a pas encore de sujet de discussion. Je pense simplement au match de demain lorsque nous affronterons Getafe, une équipe qui connaît une saison extraordinaire jusqu'à présent."