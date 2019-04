Atlético Madrid - Diego Costa suspendu huit matches

L'attaquant de l'Atlético Madrid avait été expulsé contre Barcelone (0-2) pour avoir insulté l'arbitre de la rencontre.

L' a perdu gros samedi dernier sur la pelouse du Camp Nou contre Barcelone (0-2). En plus de dire adieu à ses derniers espoirs de titre - les Colchoneros comptent désormais 11 points de retard sur les hommes d'Ernesto Valverde - les coéqupiers d'Antoine Griezmann ont vu Diego Costa être expulsé au coeur de la première période. L'attaquant espagnol aurait insulté l'arbitre de la rencontre, M. Jesús Gil Manzano, qui aurait ainsi pris la décision de l'exclure alors que le score était encore de 0-0.

L'international espagnol de 30 ans a donc été suspendu huit matches par la fédération espagnole ce jeudi, ce qui signifie que sa saison avec l'Atlético Madrid est terminée. Les hommes de Diego Simeone n'ont en effet plus que 7 rencontres à disputer en championnat d'ici la fin de la saison et sont éliminés en coupe du Roi et en . Il lui restera donc un match de suspension à purger au début de la saison prochaine.

"A la 28ème minute, le joueur (19) Da Silva Costa, Diego a été expulsé pour la raison suivante: Me parler fort dans les termes suivants: 'JE CHIE SUR TA P*TE DE MÈRE !! JE CHIE SUR TA P*TE DE MÈRE", avait indiqué M. Manzano dans son rapport arbitral, ce que l'intéressé n'a cessé de démentir. "Une fois expulsé, toujours dans le terrain de jeu, il m'a saisi à deux reprises par le bras pour m'empêcher de montrer les avertissements", a-t-il poursuivi.

"Quelque chose ne va pas, à chaque fois que nous venons ici nous avons un joueur exclu", avait pour sa part commenté Diego Simeone après la rencontre. "Il y a une incompréhension sur ce qui a été dit entre l'arbitre et [Diego] Costa, mais c'est la décision de l'arbitre. Beaucoup de joueurs ont déjà dit la même chose que Costa mais n'ont pas été exclus pour autant. Parfois, vous devez réfléchir à tous les aspects du jeu avant d'exclure un joueur dans ce type de rencontre."