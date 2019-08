Atlético Madrid, Diego Costa évite la prison en payant une très grosse amende

Diego Costa paiera 1,7 million d'euros au fisc espagnol qui avait ouvert un dossier contre lui pour fraude fiscale.

"Diego Costa a conclu un accord avec le fisc et reconnaît être l'auteur d'un délit fiscal pour les impôts liés à ses droits à l'image" en 2014, a indiqué le journal espagnol généraliste El Mundo dans son édition de mercredi.

L'organe de presse ibérique a ses entrées dans les affaires fiscales des footballeurs en et précise qu'en application de cet accord, qui doit encore être officialisé devant la justice le 4 octobre à Madrid, l'attaquant restituera 1,1 million d'euros non payés et sera en outre condamné à six mois de prison, une peine qu'il évitera en acceptant de verser une amende d'un montant astronomique de 600.000 euros.

Toujours selon cette même source, relayée par l'AFP, le fisc estime que l'attaquant de 30 ans a dissimulé les revenus procédant d'un contrat de parrainage avec Adidas signé peu avant son arrivée à en 2014.

Costa avait alors quitté Madrid pour débarquer à Londres, mais il est revenu chez les Colchoneros l'année dernière.

Le buteur international espagnol, touché la semaine dernière lors du match amical gagné par l'Atlético contre la , ne pourra de toute façon pas jouer contre dimanche pour la première journée de championnat.

En effet, Diego Costa attend actuellement de purger une suspension de huit matches dont il a écopé pour avoir insulté et empoigné un arbitre en avril dernier lors d'une rencontre électrique face au Barça.

Le fisc espagnol reste à l'affût dans ce genre de dossiers comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuvent en attester, sans oublier, entre autres, Luka Modric ou encore Marcelo.