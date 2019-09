Atlético Madrid, Diego Costa : "C'était le rêve de Griezmann de jouer avec Messi"

Diego Costa a défendu la décision de son ancien coéquipier Antoine Griezmann de quitter l'Atletico Madrid pour Barcelone.

Après une saga très médiatisée, le Français a finalement rejoint les Catalans pour un transfert de 120 millions d’euros cet été. Costa estime qu'il était logique pour Griezmann de vouloir se mesurer à un nouveau défi dans un autre grand club.

"Le rêve de [Griezmann] était de jouer avec [Lionel] Messi et [Luis] Suarez", a-t-il confié à l'émission Que Partidazo sur YouTube.

"En tant que footballeur, vous voulez toujours vous tester et il est normal qu'il veuille jouer là-bas, pour voir s'il peut être un joueur important comme il l'était chez nous. Nous ne pouvons rien dire de mal à ce propos", a-t-il ajouté.

Les médias ont beaucoup parlé de la façon dont le Français a quitté les Colchoneros, via une annonce vidéo diffusée moins d'un an après une autre vidéo dans laquelle il s'était engagé à être loyal envers Atletico. "Si tout cela n'avait pas eu lieu avec la vidéo, cela aurait été un départ tranquille pour lui", estime Costa.

João Felix, qui a déjà impressionné Costa, a été amené à combler le vide laissé par Griezmann.

"Quand il est arrivé, il est arrivé comme une personne calme qui écoutait. Il ne se comportait pas comme une star, et c’est bien. "C'est comme ça dans notre vestiaire. Quand une personne arrive et voit que le vestiaire est calme, il entre dans cette dynamique. Il est arrivé ici et a montré sa qualité contre le , contre la , à l'entraînement. Les gens peuvent voir qu'il a un don", a encore louangé Costa dans des propos relayés par Marca.