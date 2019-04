Atlético Madrid - Diego Costa a refusé de s'entraîner

Déjà particulièrement pointé du doigt en Espagne ces dernières semaines, Diego Costa a refusé de prendre part à l'entraînement collectif, ce jeudi.

Revenu en héros après une aventure à marquée par des différents avec son ancien entraîneur en la personne d'Antonio Conte, et ce malgré un titre de remporté avec les Blues en grande partie grâce à sa contribution, Diego Costa avait pourtant tout pour réussir un retour triomphal chez les Colchoneros, qu'il s'apprête sans doute aujourd'hui à quitter après une saison indigente.

En effet, entre les blessures à répétition, sa grosse sanction après ses insultes à l'arbitre face au Barça, et plus dernièrement visé par des soupçons de fraude fiscale, Diego Costa est dans le creux de la vague ces dernières semaines, et ne devrait pas faire de vieux os dans la capital espagnole, où son retour n'a pas franchement marqué les esprits. En tout cas pas de manière positive. Bien au contraire.

Diego Costa a refusé de s'entraîner ce jeudi matin

Joueur de caractère sur les terrains, l'Espagnol l'est aussi en dehors. Et de nouveau, cela ne semble pas vraiment jouer en sa faveur actuellement. Et pour cause, alors que son horizon s'obscurcit à l'Atlético de Madrid, voici que l'attaquant ne s'est pas présenté à l'entraînement organisé par Diego Simeone et son staff ce jeudi.

Un écart de plus pour celui qui, suspension oblige, ne peut de toute façon plus disputer la moindre minute de jeu en cette saison avec les Colchoneros, révélé par les quotidien ibérique AS ce jeudi. Si son aventure à Madrid touche à sa fin, force est de constater que Diego Costa ne met pas toutes les chances de son côté pour rebondir cet été en cultivant sa mauvaise réputation, en plus de voir ses chances de disputer les prochaines rencontres internationales de la Roja se réduire...