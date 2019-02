Atlético Madrid - Cerezo répond à Cristiano Ronaldo: "Il a remporté 3 Ligue champions, pas 5"

Le président de l'Atlético Madrid a offert sa réponse aux propos et signes de Cristiano Ronaldo lors de Atletico-Juventus.

Mercredi soir, Cristiano Ronaldo s'est signalé sur le terrain et en zone mixte par ses gestes et paroles au sujet de ses 5 Ligue des champions gagnées durant sa carrière, par contraste au 0 des Colchoneros.

Le lendemain, voici la réponse de la partie rouge et blanche de Madrid. Et en particulier du président de l'Atletico, Enrique Cerezo, interviewé par "Radio Crc", pour commenter l'épisode d'hier soir avec comme protagoniste Cristiano Ronaldo.

"Une petite précision: Ronaldo n'a pas gagné 5 Ligue des Champions, mais 3. Celles des finales contre l'Atlético (en 2014 et 2016, ndlr) il ne les a pas vraiment gagnées. Qui les a remportées? Je vous le dirai dans la prochaine interview ...".

À Kiss Kiss Napoli, cependant, Cerezo a parlé de l'épisode qui a conduit à l'annulation du but de Morata.



"Le but de Morata était très régulier: pour déplacer Chiellini, un adversaire devrait pousser beaucoup plus. Il aurait besoin d'une grue ...".



Enfin, toujours à "Kiss Kiss", le dernier avis épicé de Cerezo. Cette fois sur Leonardo Bonucci, accusé d'avoir simulé un coup dans l'action qui a conduit au 1-0 de Gimenez.



"Bonucci nous le connaissons, il a sa façon d'être sur le terrain, il a son jeu, tout comme les attaquants ...".