Atletico Madrid, Cerezo réagit à l'annonce du départ de Griezmann

Le président de l'Atletico Madrid a affiché sa frustration après l'annonce du départ de sa star, Antoine Griezmann, lors du mercato estival.

L'Atletico Madrid va devoir apprendre à revivre sans Antoine Griezmann. L'international français ne jouera plus sous les couleurs des Colchoneros la saison prochaine. Un an après avoir hésité à partir au , le natif de Mâcon a finalement reculer pour mieux sauter et va selon toute vraisemblance rejoindre la Catalogne cet été, à moins qu'un autre prétendant ne rafle la mise. Si les supporters de l'Atletico risquent de lui en vouloir, Enrique Cerezo, président du club, est sorti du silence et a commenté le départ de son attaquant au micro de Fox Sports.

"Plus qu’en colère, je suis déçu. Je crois qu’Antoine avait un grand avenir à l’Atlético, avec des titres à gagner. Le problème c’est que chaque personne pense différemment. On respecte sa décision, moi et tous les fans de l’Atlético. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Des gens partent, d’autres arrivent. Je n’ai pas la moindre idée d’où il jouera, vous devez lui demander. Il ira jouer où il le souhaite", a analysé le président de l'Atletico Madrid.

"Chacun est libre dans sa vie"

L'article continue ci-dessous

"Ce fut une surprise. Une déception. Si j’étais son agent, je lui aurais conseillé de rester ici. Mais chacun est libre dans la vie et chacun fait ce qu’il considère opportun. En ce moment, nous ne réfléchissons pas à un remplaçant. Je n’ai pas parlé avec Simeone, mais ce qu’il aura à dire sera prioritaire. Après, c’est différent d’être déçu que d’être énervé. Que Griezmann soit bien ou mal conseillé, ça le concerne...", a ajouté Enrique Cerezo.

Pour rappel, Antoine Griezmann a annoncé son départ dans une vidéo publié par l'Atletico Madrid sur les réseaux sociaux ce mardi soir : "Ces cinq années ont été incroyables. Je vous remercie beaucoup pour tout, je vous emmène dans mon cœur. Après avoir parlé avec Cholo (Simeone), Miguel Angel (Gil Marin) et la direction, je voulais parler aux fans qui m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai décidé de partir, de voir d'autres choses, d'avoir d'autres défis et avec une grande difficulté j'ai pris une décision par rapport à mon ressenti et à ce dont j'ai besoin".

"Cela fait cinq grandes années que je suis dans un club où j'ai remporté mes premiers trophées importants, ça a été une étape très importante. J'ai ce club dans mon cœur et c’est pourquoi j’ai voulu que vous sachiez après l’entraîneur et le club : je vous ai beaucoup aimé, j’ai tout donné sur le terrain, j’ai essayé d’être une bonne personnej’ai essayé de donner de la joie aux gens qui sont venus au Metropolitano", a conclu le Français.