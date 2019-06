Atletico Madrid, Cerezo : "Diego Costa reste avec nous"

Le président de rojiblanco assure la continuité de Diego Costa à l'Atlético, malgré les rumeurs qui unissent l'attaquant à Naples.

Diego Costa poursuivra-t-il à l'Atlético de Madrid la saison prochaine? Enrique Cerezo, le président de l' , n'a pas de doute.



Au cours des dernières heures, l'attaquant a été lié à un possible transfert à , mais Cerezo a confirmé que l'ancien joueur de resterait dans le Wanda Metropolitano.



"Je ne sais pas si Diego Costa intéresse Naples ou non, mais ce que je sais, c'est que Diego Costa reste avec nous", a-t-il assuré au micro de Radio KissKiss.



Au cours de la saison 2018/19, Costa n'a marqué que cinq buts et offert 3 passes décisives lors de ses 21 matches, toutes compétitions confondues.