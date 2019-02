Atletico Madrid, Alvaro Morata : "Je n'ai aucun problème avec Cristiano Ronaldo"

L'attaquant des Colchoneros a commenté l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus et sa relation avec l'international portugais.

Alvaro Morata va retrouver de vieilles connaissances ce mercredi soir au Wanda Metropolitano. Le nouvel attaquant de l'Atletico Madrid sera opposé à l'un de ses anciens clubs : la Juventus. Un rendez-vous important pour les Colchoneros qui font de la Ligue des champions une priorité. Outre ses anciens coéquipiers de la Juventus, Alvaro Morata va également recroiser la route d'un ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Dans une interview accordée à As, il a évoqué sa relation avec le quintuple Ballon d'Or.

"Ma relation avec Cristiano Ronaldo ? Je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Peut-être que nous comprenons certaines choses différemment, mais cela ne m'a posé aucun problème. J'espère qu'il ne sera pas dans un très grand jour. Parfois, je lui ai parlé de choses autres que le football, nous avons parlé de la famille, c'est une bonne personne et il n'y a pas de problème", a avoué l'attaquant de l'Atletico Madrid.

Morata ne sait pas s'il célébrera en cas de but

L'international espagnol se méfie des Bianconeri avec ou sans le quintuple Ballon d'Or : "La Juventus a Cristiano Ronaldo ? Oui, mais la Juventus est arrivé au bout quand Cristiano Ronaldo n'était pas là. C'est une équipe très compétitive et très difficile à battre. Mais nous sommes l'Atlético Madrid et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour compliquer la tâche de l’adversaire et pour passer cette double confrontation".

Alvaro Morata va retrouver son ancienne équipe et pourrait être confronté à une situation bizarre si jamais il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs face à la Juventus : "Est-ce que je vais célébrer si je marque contre la Juventus ? Mon premier but avec l'Atlético Madrid, je ne peux pas ne pas célébrer. Là peut-être, par respect, je ne le ferais pas. Mais mon premier but avec le maillot de l'Atlético signifie beaucoup pour moi".

"Je ne pourrais pas rester immobile et demander pardon aux supporters de la Juventus. Il est vrai que là-bas, je respecterais les supporters de la Juventus, mon équipe italienne, et je veux qu'ils gagnent toujours, sauf lorsqu'ils jouent contre nous. Je pense que les gens de la Juventus comprendraient que je célèbre un but ici à Madrid, alors que ceux de Madrid ne comprendraient pas que je ne le fasse pas", a conclu l'Espagnol. Pour rappel, quand il était à la Juventus, Alvaro Morata avait marqué contre le Real Madrid son ancien club.