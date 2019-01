Atletico Madrid, Alvaro Morata explique sa venue : "Un rêve qui devient réalité"

Prêté par Chelsea à l'Atletico Madrid, l'ancien attaquant des Merengue a manifesté sa joie de rejoindre les Colchoneros, club dans lequel il a débuté.

Prêté par Chelsea à l'Atletico Madrid, Alvaro Morata a surpris son monde en revenant en Liga chez l'ennemi du Real Madrid, où il a passé la majorité de sa carrière. L'international espagnol va avoir fort à faire pour se faire accepter par les supporters des Colchoneros, qui ont entonné des chants à son encontre lors de la victoire contre Getafe, même si une photo d'Alvaro Morata, jeune, avec un maillot de l'Atletico Madrid a refait surface. Dans une interview accordée au site du club espagnol, il a avoué que c'était un rêve de rejoindre les Colchoneros.

"Dans ma carrière, c’est un rêve devenu réalité. Quand j'étais jeune, j'ai vu toutes les légendes de l'Atletico et les autres joueurs de la Liga. C’est très important pour moi et cela compte beaucoup parce que j’ai toujours voulu jouer pour Atletico Madrid - c’est un jour très spécial pour moi. Je connais l'Atletico: ce que cela signifie, ce club, ce nom. Je connais déjà le club qui se trouve à l’intérieur. Je sais ce que je dois faire ici pour réussir et je pense que je suis au bon endroit pour faire un autre pas dans ma vie, une étape très importante de ma carrière. Je connais beaucoup de coéquipiers et je connais bien le club et je suis prêt à se battre et à jouer", a indiqué Alvaro Morata.

"Simeone n'a pas eu besoin de me convaincre"

L'article continue ci-dessous

Présenté devant la presse, l'ancien attaquant du Real Madrid a justifié son choix de rejoindre l'autre club de Madrid, où il a débuté lorsqu'il était un jeune joueur en 2005 : "Je vais être sincère, la situation était très simple, j’ai vécu des mois compliqués, plein de choses (des clubs, NDLR) sont venues, mais tout s’est arrêté quand mon agent m’a dit que cette possibilité de rejoindre l’Atlético existait, et maintenant je suis là, c’est très beau".

"Je n’ai pas à expliquer ce que je sens, si je suis ici c’est parce que je veux être ici. J’ai eu la possibilité de venir, par le passé j’ai donné ma parole que quand je pourrais revenir je reviendrais, maintenant je dois parler sur le terrain. Ce qui est le plus important c’est que je sois là, je suis arrivé hier, j’ai signé hier, je sens que je fais partie de ce club à nouveau depuis quelques semaines. Je n’ai pas l’impression d’être nouveau, les coéquipiers m’ont écrit, ont fait en sorte que je fasse partie de l’équipe, je suis très content et fier", a ajouté l'Espagnol.

"Diego Simeone n’a pas eu besoin de me convaincre, il sait qu’à cause des circonstances de la vie, le destin était que je sois là, je ne pouvais plus attendre de m’entraîner sous ses ordres, je le remercie parce que je sais qu’il a eu un rôle dans mon arrivée. Ce qu’il m’avait dit lors d’un derby ? Je garde ça pour nous, c’est plus beau, je suis assis ici donc si tu as un peu d’intuition, tu peux imaginer ce qu’il m’a dit", a conclu Alvaro Morata.