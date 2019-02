Atletico - Juventus | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

L'un des favoris de la C1, la Juventus, aura fort à faire face à l'Atletico Madrid, ce mercredi, qui espère disputer la finale dans son stade.

Une nouvelle fois Cristiano Ronaldo va se retrouver sur la route de l'Atletico Madrid. Véritable cauchemar des Colchoneros ces dernières saisons, ayant brisé plusieurs fois le rêve des hommes de Diego Simeone de remporter la Ligue des champions sous les couleurs du Real Madrid, l'international portugais voudra encore jouer un vilain tour à ses anciens rivaux sur la pelouse du Wanda Metropolitano ce mercredi soir.

Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus a un but clair cette saison : remporter la Ligue des champions. Une compétition qui lui échappe depuis 1996 et ce malgré plusieurs finales. Le Portugais représente une plys-value considérable pour cet effectif déjà très compétitif. En véritable démonstration en Serie A, les Bianconeri seront attendus au tournant ce mercredi. Nul doute que Massimiliano Allegri et ses hommes voudront réaliser une prestation de légende à Madrid. Mais en face aussi, la C1 est la priorité.

En effet, l'Atletico Madrid a un rêve : disputer la finale de la Ligue des champions à domicile. Cette année, le Wanda Metropolitano aura l'honneur d'accueillir la finale de la C1 et les Colchoneros aimeraient être de la fête. Les hommes de Diego Simeone, vainqueurs de la Ligue Europa l'an dernier, veulent continuer de grandir et frapper un grand coup sur la scène européenne. Hormis la saison dernière, depuis 2013-2014, l'Atletico Madrid a toujours atteint au moins les quarts de finale de la compétition, ayant disputé deux finales en cinq ans.

Une double confrontation qui est certainement la plus attendue et indécise de ces huitièmes de finale. Par le passé, les deux équipes se sont affrontés seulement deux fois, c'était en phase de poules en 2014. Les Colchoneros l'avaient emporté à domicile et avaient obtenu un nul à Turin. Les choses ont bien changé depuis.

Cette première manche sera déjà décisive tant les deux équipes ont une défense de fer. Un match très tactique est attendu avec peu de buts à la clé. Massimiliano Allegri avait confié après la victoire face à Frosinone qu'un but marqué à l'extérieur serait une clé de la rencontre. Autant dire que la Juventus ne viendra pas pour un 0-0, mais bel et bien pour l'emporter et arriver très sereinement à domicile au match retour. La bande de Cristiano Ronaldo est en mission, tout comme celle de Diego Simeone.

A noter que l'arbitre du match sera l'Allemand, Zwayer. Âgé de 37 ans, il officie sur la scène internationale depuis 2012.

Match Atletico - Juventus Date Mercredi 20 février 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Massimiliano Allegri (entraineur de la Juventus) : "Nous avons un important match, un 1/8ème de C1 devant nous. Au cours des quatre dernières années, nous avons disputé beaucoup de matches de haut niveau et celui de demain est très important. L'Atletico Madrid est très organisé et fort en défense. L'équipe grandit physiquement, psychologiquement et techniquement et nous devons continuer à avancer alors que nous entrons dans l'étape la plus importante de la saison. Nous devons être concentrés demain, sachant que nous sommes confrontés à une équipe compacte qui tire le meilleur des coupes de pieds arrêtés et que ces dernières années ils ont enregistré de très bons résultats en Europe. La Ligue des champions n'est pas une obligation, mais plutôt un objectif, et cela dépend souvent de petits moments qui vont soit pour vous soit contre vous".

Diego Simeone (entraineur de l'Atletico Madrid) : "Nous allons rivaliser comme toujours, et nous allons jouer avec le même style que nous démontrons à chaque match. J'ai très envie de jouer ce match contre un adversaire comme la Juventus. L'Atletico est l’un des protagonistes de cette compétition et la fierté est un grand facteur de motivation. La finale avant l'heure ? Non, c’est un 1/8ème. La Juventus est un rival puissant, dotée d’un excellent entraîneur. Nous allons utiliser toutes nos armes. Pour le moment, personne n’a un avantage, nous allons commencer à 50-50".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Atletico Madrid Gardiens Jan Oblak, Adan Défenseurs Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Juanfran, Savic Milieux Vitolo, Rodrigo, Lemar, Saul, Vitolo, Thomas, Koke Attaquants Griezmann, Morata, Kalinic, Correa, Diego Costa

Diego Simeone va avoir des choix de riche à faire lors des prochaines semaines, mais pour le moment, il va devoir faire sans quelques cadres (Lucas Hernandez notamment). Entré en jeu le week-end dernier, Diego Costa sera certainement encore trop juste pour prétendre à une place de titulaire. L'Argentin va donc rééditer le duo Griezmann-Morata. Ce dernier retrouvera son ancien club et aura à coeur de briller contre lui.

En défense, sans Lucas Hernandez, Diego Simeone va aligner les quatre joueurs déjà titulaires contre le Rayo samedi. Arias côté droit, Filipe Luis à gauche et la charnière classique Gimenez-Godin. Enfin, au milieu de terrain, El Cholo a le choix. Dans l'entrejeu, la paire Thomas-Rodrigo tient la corde. Enfin, sur les côtés, Simeone pourrait être tenté de ne pas mettre des vrais joueurs de couloir. Lemar remplaçant face au Rayo, Vitolo et Correa pourraient être sacrifiés au profit de Koke et Saul.

Le onze de départ : Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Thomas, Saul; Griezmann, Diego Costa.

Poste Juventus Gardiens Szczesny, Perrin, Pinsoglio Défenseurs Bonucci, Rugani, Chiellini, Cancelo, Caceres, Alex Sandro, De Sciglio, Spinazzola Milieux Pjanic, Can, Matuidi, Bentancur Attaquants Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi, Douglas Costa, Kean

Massimiliano Allegri a utilisé la rencontre face à Frosinone comme une grande répétition pour ce choc face à l'Atletico Madrid. La seule incertitude côté italien c'est le milieu de terrain. Si Blaise Matuidi et Miralem Pjanic seront assurément titulaires, trois autres joueurs se battent pour la dernière place. Emre Can, Rodrigo Bentancur et Sami Khedira, tous titulaires vendredi ont eu la chance de se montrer et de convaincre leur entraîneur. Au vu du match qui attend les Turinois, l'Allemand avait l'avantage mais il n'a pas été convoqué en raison d'un pépin physique.

L'article continue ci-dessous

Pour ce dernier, le club n'a pas caché son inquiétude puisqu'il souffre d'une arythmie, soit une altération du rythme cardiaque normal. Il devra observer une période de 30 à 40 jours de repos et est donc d'ores et déjà forfait pour la seconde manche.

Pour le reste, ce sera du classique. Privé de Cuadrado, Allegri va s'appuyer sur son trio d'attaque Dybala-Cristiano Ronaldo-Mandzukic, très attendu face aux Colchoneros. Et en défense, Alex Sandro va récupérer son couloir gauche, tandis que Joao Cancelo sera à droite.

Le onze probable : Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.