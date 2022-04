Atlético-Juventus : Des conversations pour débloquer le cas Morata

La Juventus a déjà pris sa décision : elle veut garder Álvaro Morata. Sa continuité est une priorité pour Allegri, mais maintenant la question de l'avenir de l'international espagnol est une question d'argent. La Juve a convenu avec l'Atletico Madrid d'une option d'achat de l'attaquant pour 35 millions d'euros. Cependant, la "vecchia signora", après la lourde dépense pour Dusan Vlahovic, n'a pas de liquidités suffisantes maintenant, donc la semaine prochaine ils ouvriront des discussions avec l'Atleti pour essayer de "baisser" cette option d'achat.

GOAL comprend que la Juve pourrait offrir un montant entre 20-25 millions, plus les bonus. Sur la table, une autre possibilité. Morata pourrait prolonger son contrat avec l'Atletico pour une année supplémentaire et revenir jouer en prêt à Turin pour une autre année, la Juve devant payer 10 millions d'euros supplémentaires en frais de prêt. Personne n'exclut cette solution : la Juve pourrait continuer à compter sur le joueur et l'Atleti pourrait récupérer de l'argent et ne pas prendre en charge le salaire du joueur.

C'est déjà arrivé avec Vitolo avant qu'il ne soit prêté à Getafe. Des sources solvables à l'Atlético de Madrid assurent à GOAL qu'ils parleront aux émissaires de la Juventus dans un avenir proche, mais qu'ils ne prévoient pas de "baisser" les 35 "kilos" que la Juve a promis de payer. L'Atlético Madrid acceptera de retarder le paiement ou de prolonger le prêt, mais pas d'arrêter de facturer ce qui est stipulé. Morata est sous contrat avec l'Atletico Madrid jusqu'en juin 2023.

Lodi, dans le radar de la Juve

Un autre nom dans la relation Juventus-Atlético est Renan Lodi. Selon plusieurs médias italiens, le Brésilien est une cible claire de la Juve pour renforcer sa défense la saison prochaine. Cependant, l'Atletico, qui a payé près de 20 millions d'euros pour ses services, n'envisage pas de transfert. Le Brésilien est sous contrat et dispose d'une clause de 60 millions d'euros. Une source proche de l'Atlético dément à GOAL que l'Atleti veuille vendre le Carioca dès maintenant et s'interroge à voix haute : "S'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer Morata, comment vont-ils signer Lodi ?"

Grbic et Saúl de retour

Ivo Gbric et Sául Ñíguez, sauf imprévu, retourneront à l'Atlético de Madrid cet été. Le gardien de but des Balkans est prêté à Lille, où il a perdu de son importance et où tout semble indiquer qu'il retournera à l'Atlético après le 30 juin, date de la fin de son prêt. Grbic n'a pas convaincu et Lille n'exécutera pas l'option d'achat de 8 millions d'euros qui figure dans son contrat de prêt.

Avec Saúl Ñíguez, la situation n'est pas différente. Avec l'interdiction de transfert et l'interdiction de signer de nouveaux contrats, Chelsea est pieds et poings liés pour activer l'option d'achat de Saúl, qui s'élève à 35 millions d'euros. Par conséquent, à moins que Chelsea ne parvienne à trouver un nouveau propriétaire et à négocier la signature de nouveaux contrats, Saúl retournera à Madrid le 1er juillet.